Szombaton az Őrségbe is eljutottunk jelképes ajándékainkkal: az első állomás Csákánydoroszló volt, majd következett Ivánc és Őriszentpéter. Innen Felsőjánosfára, majd Őrimagyarósdra vezetett az út. A kis ünnepi körutazás Nádasdon folytatódott, végül Körmenden, a Szabadság téren zárult. Szerkesztőségünk csokimikulásait javarészt a települések karácsonyi dekorációinál rejtettük el, egy-két helyen azonban kivételt tettünk. De ezek a mikulások is központi részeken vannak, egyiket sem nehéz megtalálni. Őrimagyarósdon meglepett bennünket egy rozsdás vörös és fehér színű macska, aki kíváncsian vette szemügyre a piros színű ajándékot. Vépre, Ikervárra, Sárvárra és Kőszegre is eljutott vasárnap „mikulásjáratunk.” Szívesen fogadjuk olvasóink fotóit, ha Önök találtak meg egyet.