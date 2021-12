Több, a sárvári képviselő-testületben ellenzék színeiben politizáló politikus is részt vett azon a demonstráción, amelyen pedagógusok tiltakoztak az ellen, hogy a munkavégzéshez fel kell venniük az első védőoltást. A baloldali politikusok közül Eiveck Péter, a Jobbik volt képviselője, jelenleg a Híd a Jövőnkért Egyesület politikusa közösségi oldalán az oltások hatékonyságát vonta kétségbe. Klimits István ellenzéki politikus, az ellenzéki előválasztás egyik szervezője pedig élő adásban közvetítette az interneten az oltásellenes megmozdulást. Ő tavasszal, többi képviselőtársával együtt egy videóüzenetben még az oltás felvételére buzdított.

A városházával szemben tartott, kezdetben kevés embert vonzó, oltást elutasító tüntetés talán az élő beszámoló hatására is, lassan százfősre duzzadt. A megmozdulás előtt a sárvári főszervező, Takács Ferenc történelemtanár részletes forgatókönyvet közölt a közösségi oldalán arról, hogy miként kell a tüntetésekre készülni. Arra biztatva az embereket, hogy az oltás-szkeptikusok növeljék magukat országos mozgalommá. A tiltakozás szónokaként a történelemtanár a Covid-fertőzés megfékezésére alkalmazott vakcinák alapvető elutasítását a szkíta magyar ősöktől, a mohácsi vészen és az 1956-os forradalmon át Gandhi Indiát felszabadító békés gyalogmenetéig mindenfélével próbálta igazolni.

Takács Ferenc egyébként arról beszélt, hogy többek közt azért sem veszi fel a védőoltást, mert később őt állítanák be példának az iskolás korú gyerekek beoltásához. Mint fogalmazott, inkább 30 év után elhagyja a pedagógusi pályát, mintsem hogy őt erre felhasználják. Arról nem szólt, hogy mit gondol arról: a szakemberek szerint az átoltottság növelése az iskolákban is jelentősen csökkentené a gyerekek megfertőződésének veszélyét.

Takács a tüntetésszervező bejegyzésében elmagyarázta azt is, hogy miként kell az oktatási intézményekben hivatalosan is napirendre vetetni az oltástagadás kérdését, egészen addig, hogy a tüntetésen legyen „oltáskárosult” felszólaló is. Az eseményhez kapcsolódó hozzászólásokban viszont többen azt javasolták, hogy mielőtt tömegrendezvényre mennek, előtte oltassák be magukat, mert anélkül csak összefertőzik egymást.

A demonstrálók szándéka, hogy rendszeres megmozdulásokat tartanak majd Sárváron.

Az általunk megkérdezett háziorvosok egyöntetű véleménye, hogy az oltás hatékony eszköz a Covid-járvánnyal szemben. Az ehhez szükséges oltóanyagot az Európai Gyógyszerügynökség már az 5-11 éves korosztály számára is engedélyezte. Egyikük határozottan hozzátette: akik ez ellen kampányolnak, azok akadályozzák a koronavírus-járvány negyedik hullámának legyőzését, amely a fiatalokra fokozottan veszélyes.