Molnár Miklós Vasivíz Zrt. ellen indított munkaügyi pere kedden a Szombathelyi Törvényszéken ott folytatódott, ahol legutóbb abbamaradt. Akkor azért kellett elhalasztani a tárgyalást, mert a bíróság tisztázni akarta, van-e joga eljárni a mostani vezérigazgatónak a vízszolgáltató ügyeiben - megállapította, hogy van. A felperes ügyvédje ezúttal azzal érvelt, hogy a vezérigazgatót az igazgatótanács nem hatalmazta fel arra, hogy az ügyvédi meghatalmazást aláírja.

A Vasivíz Zrt. jogi képviselője kissé meglepődött, hogy még mindig itt tart az ügy, majd megjegyezte, amikor még Molnár Miklós volt a vezérigazgató, maga is aláírt egy ügyvédi meghatalmazást, tehát úgy látszik, ami ellen érvel, azt annak idején maga is gyakorolta. Molnár Miklós ügyvédje ténykérdésnek nevezte, hogy nem volt meg ügyfelének az ötéves szakmai tapasztalata, csakhogy szerinte Molnár Miklós és helyettese szakmai tapasztalatát együtt kellett volna vizsgálni. Kiderült az is, hogy emelték a tétet, Molnár Miklós most már összesen több mint 36,4 millió forintot szeretne kapni, érvelésében az elmaradt munkabér mellett az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozott.

Azt hangsúlyozta, hogy ő a politikai játszmák áldozata, és ezt konkrét példákkal is igyekezett alátámasztani. Dr. Barna Sára tanácsa az ügy tárgyalását januárban folytatja.