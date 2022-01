Ahhoz, hogy a két lányról korábban más információ került napvilágra, vezethetett egyrészt a sérüléseik mértéke, illetve az, hogy Melani Dóra kabátját viselte. A portál értesülését Hoffman Tamás, Csabrendek alpolgármestere megerősítette - írja a veol.hu.

Az ügyben megkeresték a rendőrséget is, ahonnan azt a választ kapták, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon eddig végrehajtott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a baleset egyetlen túlélője Sz. Melani, akit jelenleg is a szombathelyi kórházban ápolnak.

Mint arról portálunkon korábban beszámoltunk, szörnyű balesettel kezdődött az év: négy fiatal meghalt, amikor vonattal ütközött az autójuk Tapolcánál.

A Tapolcáról Budapestre január elsején 9:34-kor elindult (9797-es számú) sebesvonattal ütközött egy személygépkocsi Kisapáti közelében. A balesetkor a fénysorompó jól működött, tilos jelzést mutatott. A vonat olyan sebességgel érkezett, hogy az autó szinte teljesen felismerhetetlenre tört.

A balesetben három fiatal férfi és egy fiatal nő a helyszínen életét vesztette, egy sérültet pedig életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel vittek a szombathelyi kórházba.

A vonaton senki sem sérült meg.

A tapolcai baleset egyik áldozatának nagyapja elmondta, mi történt azon a szörnyű reggelen

I. Gergő, S. Norbert, Sz. Meláni, Gy. Zoltán és Gy. Dóri utazott abban az autóban, amely szombat délelőtt ütközött a vonattal egy vasúti átkelőben Tapolca mellett.

Négyen azonnal meghaltak, a súlyos sérültet a szombathelyi kórházba szállították. Mint az a fiatalokról kiderült, valamennyien éltanulók, és közülük többen kiváló sportolók is voltak. Gergő és Norbert NB1-es röplabdázóként érvényesültek, Zoltán a futballpályán bontogatta szárnyait.

A szigorú életmódjukból adódóan alkoholt szinte sosem fogyasztottak, és az ismerőseik szerint a szilveszteri mulatozást sem vihették túlzásba.

János, Gergő nagyapja a Borsnak elmondta: az unokája Kaposvárott lakott albérletben, hiszen a helyi csapatan játszott.

Rendszeresen látogatott engem, nagyon jó unoka volt, és azt is tudom, hogy kiváló testvére volt Bencének. Most érte is aggódnom kell, hiszen ők ketten szinte össze voltak nőve

– mesélte János a Borsnak, aki szeretne magyarázatot kapni a történtekre, de eddig semmi biztosat nem hallott a körülményekről.

- Úgy tudom, Gergő eredetileg egy másik barátját kérte meg, hogy a nemesgulácsi buli után vigye haza, de ő elkeveredett az éjszaka forgatagában. Akkor jött az ötlet, hogy megkéri Zoliékat, hogy menjenek el érte és Norbertért – mondta a nagyszülő.