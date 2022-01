A szombathelyi Bartók Béla körúton álló, négyemeletes, ötvenhat lakásos társasház 1971-ben épült. A lakók többsége, amint lehetett, megvásárolta a lakását, nyolcan viszont továbbra is bérlőként használják. Lapunk egyik olvasója, Ebergényi Lászlóné is ilyen bérlakásban él. Éva néni azért keresett meg bennünket, mert csaknem egy évtizede sikertelenül próbálja elérni, hogy megjavítsák a lakása fölött a tetőt. Meg van győződve arról, hogy a rossz szigetelés az oka, hogy beázik a konyhája. Most csak tenyérnyi a vizes folt, de előfordult, hogy félméteres paca éktelenkedett a falon és a mennyezeten. – Kilenc éve ázik a konyhám, meg az idegeim is – kezd bele a történetbe Ebergényi Lászlóné.

– A közös képviselő azt állítja, hogy az a cső hibásodott meg, ami itt a falban fut és a tetőről vezeti le a csapadékvizet. Azt mondta, hogy szét kell dönteni a konyhát és ki kell cserélni a csövet. Én nem mentem bele a dologba. Pár éve javítgatták a tetőt, utána sokkal kisebb lett a beázás. Innen is gondolom, hogy a tetővel van a baj, felesleges a konyhát feldúlni. Én már sokszor írtam az önkormányzatnak, írtam a Szovának. A Szovától voltak kint nagyon sokszor, és nem jutottam egyről a kettőre. Nem engednek abból, hogy szét kell dönteni a konyhát. Meg kell csináltatni a tetőt. Többször hívtam tetőfedőt is. A társasház elnöke nem engedte fel őket. Szereztem kulcsot, így feljutottak. Meg is akartam csináltatni saját költségen. Akkor 380 ezer forintba került volna a lakásom fölötti tetőrész. A közös képviselő nem ment bele.

A Szova közölte, hogy nem csináltathatom meg. Én már hetvenéves vagyok, még az én életemben kell megcsináltatni a tetőt. A leveleimre már nem is válaszolnak. Csóka János, a társasház közös képviselője is elismerte, hogy sok éve húzódik már az ügy.

– A hölgy azt állítja, hogy a tetőt kell megcsinálni. A tetőre már félmillió forintot ráköltöttünk. Az ő lakása fölötti részen is volt javítás. A Szova szakembereket küldött, voltak a lakásban is. Minden szakértő azt mondja, hogy az a csapadékvíz-elvezető cső repedhetett meg, ami a konyhája fölött van. Ez egy eternitcső, van benne egy a kanyarulat, vélhetően ott a hiba, egy darabon ki kellene cserélni. A hölgy nem engedi kibontani a falat, azt mondja, hogy nála ne döntögessenek. Nem enged be senkit, mindenkit elzavar, aki ezzel a dologgal keresi. Nem tudunk mit csinálni. Sajnos elmérgesedett a helyzet. Ha bárkinek a házból ilyen problémája volt, azt megcsináltattuk, és a biztosító kifizette.

A Szova Zrt. részéről megkeresésünkre Potyondi Nikolett, a cég kommunikációs és HR-munkatársa válaszolt. Közölte, hogy a konkrét üggyel kapcsolatban nem adhatnak információt, de arról tájékoztatott, hogy az önkormányzati bérlakásokban felmerülő műszaki meghibásodások esetében a jogszabályok szerint a karbantartással, felújítással kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatosak pedig a bérbeadót terhelik. Amennyiben a meghibásodás a lakáson kívül, az épületen keletkezett, úgy annak megszüntetése az ingatlan tulajdonos vagy a társasház feladata és költsége. A meghibásodások elhárításának elengedhetetlen feltétele ugyanakkor az együttműködés a bérlő, a Szova bérleménykezelője, a hibaelhárítást végző kivitelező, társasházat érintő probléma esetén pedig a közös képviseleti feladatot ellátó társasházkezelő között is. A teljes körű kooperáció hiánya azonban meggátolhatja az érdemi előrelépést.