A falu apraja-nagyja összegyűlt szombat reggel a gyöngyösfalui tornacsarnok udvarán, hogy személyesen is átélhesse az egykori disznóvágások hangulatát. A szervezők célja a rendezvénnyel nem más volt, mint hogy a farsang farkához közeledve a település lakosait egy jó hangulatú közösségi programra hívják össze.

A „Röfi Döfi” gasztronómiai rendezvény alkalmával két, egyenként 120 kilós állatot vágtak le és dolgoztak fel a délelőtt folyamán – tudtuk meg Tóth Árpád polgármestertől, aki azt is elmondta: az egyik röfit hét, a másikat nyolc órakor vágták le – tették mindezeket a lehető leghumánusabb módon: a disznókat előtte elkábították. Tóth Árpád azt is elmondta, hogy a sertéseket Debreceni Zsolt, helyi gazdától vásárolta meg az önkormányzat. Nagyjából 140 kilónyi hasznos rész került ki a két állatból összesen, de előre gondoskodtak olyan alapanyagok beszerzéséről, amelyek a leginkább kelendő disznótoros ételekhez kellenek. Előző nap ötvenkilónyi véres hurkát és húsos kolbászt töltöttek meg. A tor napján húsz kilogramm májból készült resztelt máj, ez adta a reggeli kóstolót.

Farsangfarki rendezvény lévén a helyi aszszonyok természetesen fánkkal is készültek az éhes szájaknak: hagyományos szalagos és rózsafánk is került az asztalokra. A „röfinapon” délben már javában zajlott a közösségi élet: a sátorban többen falatoztak, mások hatalmas üstökben sütötték a frissensülteket, a tepertőnek való zsírt és a toros káposztát. A jó ebédhez nóta is dukált, élő zeneszóra fogyaszthatták el ebédjüket a kilátogatók. A rendezvényen Ágh Péter országgyűlési képviselő is tiszteletét tette:

– Köszönöm a meghívást! Közös munkánk révén az elmúlt években számos területen léphettünk előre. Jutott forrás például utakra, közterületet rendben tartó eszközökre, temetőre, templomra és kisboltra is. Hétvégén a közösség is erősödni tudott a gasztronómiai rendezvényen. Gyöngyösfalunak előre kell mennie, nem hátra! – mondta el a képviselő kérdésünkre. Tóth Árpádtól megtudtuk még: az önkormányzat első alkalommal rendezte meg az idei gasztronómiai napot, hagyományteremtő szándékkal.