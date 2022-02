– A helyi Fidesz-tagoknak és az Országos Választmánynak köszönhetően hetedik alkalommal indulok az országgyűlési választásokon, de a lelkesedésem olyan, mintha először vágnék neki a feladatnak – fogalmazott elöljáróban V. Németh Zsolt, aki jelenleg is DélVas megye 127 települését képviseli az országgyűlésben.

– Gyarapodó időszakban kerül sor a választásokra, hiszen az egyes települések és az egyének szintjén is bizakodóak lehetünk. A körzetemben gyorsforgalmi autóút épült, számos mellékút kapott új burkolatot, szennyvízberuházások valósultak meg és középületek újultak meg – az óvodáktól kezdve egészen az orvosi rendelőkig. Emellett a családok, a fiatalok és a nyugdíjasok támogatására is nagy figyelmet fordítottunk az elmúlt időszakban.

V. Németh Zsolt hangsúlyozta: az áprilisi választások tétje az, hogy a kormány folytathassa a megkezdett munkát. Legfőbb cél, hogy megvédjék a rezsicsökkentést és a családi kedvezmények rendszerét, és törekedjenek a teljes foglalkoztatottságra. A déli határokon az illegális bevándorlók feltartóztatása kiemelt feladat, ahogy az is, hogy megálljt parancsoljanak a nyugatról érkező abnormális gender szemlélet erőszakos terjedésének, amely a hagyományos családmodell és a gyermekek ellen irányul.

– A választókörzetemben a közeljövőben nagyobb beruházások is megvalósulnak. Szentgotthárdon elkezdődik a volt kaszagyár épületének rehabilitációja, Körmenden új sportcsarnok, Vasváron új fürdő épül. A kistelepülések továbbra is a figyelem középpontjában lesznek, minden erőnkkel azon leszünk, hogy a vidék is épüljön, szépüljön – mondta.