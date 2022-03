– Sokan emlékezhetnek arra, hogy a 2010-es választásokon Vas megyei területi listáról jutott be az Országgyűlésbe. Egykori vasi képviselőként láthatja a különbséget az akkori megyeszékhely és a mostani között. Milyen volt akkor Budapestről egy út Szombathelyre, és miben volt más, mint ma?

– Sok minden változott, és jó irányba. Ha az ember ma el akar jutni Szombathelyre, akkor olyan, mintha egy más világban élne, hiszen kétszer kétsávos úton, két órán belül meg lehet érkezni kényelmesen Budapestről. Itt ülünk egy új stadionban, amely egyfajta sportközpontja is lett Szombathelynek. A belvárosban is számtalan épület és utca újult meg. Ma nem munkanélküliséggel, hanem munkaerőhiánnyal kell szembenézni. Összességében sok minden történt az elmúlt évtizedben, amire Szombathely joggal lehet büszke.

– Vas megyének mindig kiemelt helye lesz az életemben – ezt mondta még 2016-ban az Őrvidékházban tartott fórumon. Azóta kiderült, hogy ezek nem csak üres szavak voltak. Egy nagyon fontos ügy mellé állt. A miniszteri keretéből 250 millió forintos támogatással segíti a séi óvoda építését. Mielőtt ide érkezett, volt ideje ellátogatni az építkezéshez? Miért éppen a séi óvodát támogatta?

– Sajnos az épülő óvodát még nem láttam, de ha elkészül, mindenképpen meg fogom nézni. Még 2012-ben egy biciklitúra alkalmával Hende Csaba meghívására jártam Sében. Biztos vagyok benne, hogy az óvoda a legjobb célokat fogja szolgálni, és bízom abban, hogy olyan minőségben, ami itt, a nyugati határszélen elvárható. Vas megyei kötődésem kettős: 2010-ben az első képviselői mandátumomat Vas megyei listás képviselőként nyertem el és Hende Csaba parlamenti alelnök úr kezdettől fogva a legnagyobb barátsággal viszonyult hozzám. Ez a megtisztelő barátság pedig azóta is fennáll, ezért amikor az óvoda ügyében megkeresett, az óvoda létesítésének nemes célja mellett az ő személye is garancia volt arra, hogy ez a támogatást a lehető legjobb helyre érkezik.

– Korábban is, és ebben a ciklusban is munkakapcsolat fűzte a vasi képviselőkhöz. Milyen tapasztalatai vannak a velük való együttműködésről? A három választókerület milyen módon tudott fejlődni az elmúlt ciklusokban?

– Mindhárman nagyon sokat tettek a térség fejlődéséért. Vas megyének kiváló adottságai vannak, gondoljunk csak a megyeszékhelyen kívül Bükre és Sárvárra. Ezek a települések egyben az ország turisztikai, idegenforgalmi központjai is. A természeti adottságok páratlanok, úgyhogy ezeket kell a lehető legjobban kihasználni. Ha megnézzük, hogy az életkörülmények és a települések hogyan fejlődnek, akkor elmondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta az előző évtized volt Vas megyében a legeredményesebb, leglátványosabb előrelépést hozó időszak. Mindez elérhetetlen lett volna az itt megválasztott képviselők, Hende Csaba, V. Németh Zsolt és Ágh Péter munkája nélkül.

– Szombathelyen az ellenzék „Czeglédy Csabát se lenyelni, se kiköpni nem volt képes” – ezt még a 2019-es önkormányzati választás kapcsán mondta, amikor elképesztőnek nevezte, hogy egy jogerősen elítélt, jelenleg is büntetőeljárás alatt álló személy képviselőjelölt az egyik szombathelyi körzetben. Czeglédy Csaba azóta országgyűlési képviselőjelöltje lett az ellenzéki tömörülésnek. Változott a véleménye az elmúlt két évben? Mit gondol Czeglédy indulásáról?

– A véleményem cseppet sem változott Czeglédy Csabával kapcsolatosan, a vasi baloldali politikusokról viszont romlott. Vas megyében az itt élők óriási többsége nem büntetett előéletű, ezért ebből a körből is találhattak volna jelöltet.

– Bár a kampányról is ejtettünk szót, a legtöbb embert most nem ez foglalkoztatja igazán. Mindent felülírt a szomszédunkban dúló háború. Sokan félnek, hogy ez a konfliktus nem áll meg a határainkon. Van okunk aggodalomra?

– Ha egy szomszédos országban háború van, akkor azt mondani, hogy semmi okunk ne lenne az aggodalomra, nem lenne őszinte kijelentés. Azt viszont mondhatjuk, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország biztonsága ne forogjon kockán, hogy ne sodródjunk bele ebbe a háborúba. Eltekintve azoktól a felelőtlen baloldali hangoktól, amelyek elsősorban a baloldal miniszterelnök-jelöltjét jellemzik. Márki-Zay Péter elmondta, hogy hajlandó lenne katonákat és fegyvereket küldeni a konfliktusba, amellyel akarva vagy akaratlanul is előidézné, hogy Magyar ország résztvevője legyen ennek a háborúnak. Az ország nagy többsége és a kormány tudja, hogy legfőbb feladata megőrizni a békét és a biztonságot. Ez egy alkotmányos parancs is egyébként. Ehhez pedig arra van szükség, hogy semmilyen körülmények között ne sodródjunk bele ebbe a háborúba. Ez a közös cél. Világossá tettük, hogy elítéljük az orosz támadást, de minden cselekedetünket, lépésünket, megnyilatkozásunkat ennek a célnak a szolgálatába állítottuk.

– A háború elől menekülő emberek segítése kapcsán példás összefogás bontakozik ki az egész országban, itt, Vas megyében is. Mivel tudunk mi, átlagpolgárok most a legtöbbet segíteni?

– Jól mutatja az összefogás erejét, hogy a 1357-es adományvonalra érkezett néhány száz forintos támogatásokból máig közel 300 millió forint gyűlt össze. Látjuk azt is, hogy a karitatív szervezetekben dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy akinek menekülnie kell Ukrajnából, a lehető legemberségesebb körülményekkel szembesüljön Magyarországon. A kormány koordinálja ezt a tevékenységet, anyagi támogatást biztosít, és természetesen az idegenrendészet, a katasztrófavédelem, a kormányhivatal munkatársai és az egészségügyben dolgozók is segítenek abban, hogy a menekülőknek a szükséges ellátást biztosítani tudjuk.

– Március 15-ére a Civil Összefogás Fórum újabb békemenetet hirdetett az ukrán–orosz konfliktus árnyékában. Milyen üzenete lehet ennek a tömegmegmozdulásnak?

– Ha tíz évvel ezelőtt, amikor az első békemenet volt, tudták volna a szervezők, hogy milyen aktuális események lesznek 2022 márciusában, akkor sem tudtak volna jobb nevet választani. Most valóban azért kell menetelnünk, hogy Európa, és ezen belül Magyarország maradjon ki a háborús konfliktusból, a béke a lehető leghamarabb térjen vissza a szomszédságunkba, és erősítsük azt a meggyőződést, hogy elutasítjuk az országok közti vitáknak a háborúk útján történő rendezését. Ugyanakkor a jövőben még inkább szem előtt kell tartanunk – nekünk és Európának is – a rómaiak igazságát: „Si vis pacem, para bellum” tehát, ha békét akarsz, készülj a háborúra: Magyarországnak és az európai országoknak erős hadsereggel kell rendelkezni, kell, hogy legyen katonai képességünk, mert ez az, ami az európai békét hosszú távon is képes fenntartani. Tehát a békemenet most egyszerre ad lehetőséget arra, hogy Magyarország és Európa békéjéért és biztonságáért lépjünk fel, és hogy az ország nyugalmát és fejlődését megőrizzük.