Hendawy Angel. Különleges a név, pontosan olyan, mint aki viseli. A tízéves kislány édesapja egyiptomi származású, innen a vezetéknév, a keresztnév pedig az édesanya választása. Hogy megértsük a gyönyörű Angel teljes történetét, tíz évet vissza kell ugranunk az időben.

Angyalka – így ismerik a legtöbben – 2011. december 31-én 18 óra 55 perckor született Pécsett. Édesanyjának példaértékű terhessége volt egészen a 27. hétig. Akkor eltűnt a magzatvíz – igen, eltűnt, nem elfolyt –, senki nem tudja, hova. A mai napig nem derült ki, hogy mi történt. Az orvosok azt gyanítják, hogy vagy a vérben vagy szájon keresztül történt valamilyen fertőzés. Angyalka 65 dekagramm és 32 centi volt a születésekor, de mindkét Apgar-értéke kilences volt. Születése után azonnal a Neonatális Intenzív Centrumba vitték, ott töltött 116 napot, ebből 110 napot volt inkubátorban, oxigén alatt. Angyalkát a szülei 2 kiló 45 dekás súllyal hozták haza Körmendre a pécsi kórházból.

A korai születés miatt sokféle vizsgálatra volt szüksége, és kiderült az is, hogy terápiás foglalkozások is kellenek. A család – lehetetlent nem ismerve – mindent megtett, hetente több alkalommal vitte tornára, lovaglásra, úszásra és más fejlesztőórákra a kislányt. Volt úgy, hogy heti hét napból hatszor mentek valahová, előfordult, hogy napi két programra is. Angyalkában hatalmas akarás és küzdés van, így mindent végigcsinált. Ötéves korától óvodába járt, most már második osztályos és kitűnő tanuló Zalaegerszegen egy speciális iskolában, mindezt úgy, hogy beszélni és járni nem tud. Egy héten három napot tölt iskolában, mert jelenleg magántanulói státuszban van, a többi idő kell a terápiás foglalkozásokra.

Édesanyja, Zsanett viszi és hozza, ez természetes, pedig munkája van, abban is helyt kell állnia. Angyalka nagyon jól veszi az akadályokat, elfogadó gyerek, nyitott, vidám és humoros, ez sok mindenen átlendíti. Mindenkivel megtalálja a hangot, és a maga módján kommunikál is mindenkivel. Általában még most is egy kis quaddal közlekedik, ez a kedvence, pedig már-már kinőtte. Van egy különleges biciklije is, de az nagyon nehéz, nem tudják mindenhova magukkal cipelni. A kislány nemrég kapott egy kerekesszéket, ügyesen használja, pörög és forog is vele.

De az álom ennél sokkal komolyabb: Angyalka szeretne járni, szaladni, játszani, úgy, mint a társai. A kislány számára akkor csillant fel a remény, amikor a családja értesült egy egyedülálló lehetőségről. Lapunkban, a Vas Népében szó volt egy Püspökmolnáriban élő kisfiúról, aki hasonló helyzetben van, mint ő, és egy privát rehabilitációs központba járt kezelésekre. A nagy feladatba néhány napja Angyalka is belevágott. Először állapotfelmérésen esett át a budapesti központban, ott kiderült, hogy fizikailag, mentálisan és értelmileg is feléri a terápiát.

Anyagilag viszont rendkívül nagy terhet ró ez a családra, mert nem támogatott, hanem önköltséges terápiáról van szó. Egyetlen ilyen típusú járássegítő robot van az országban, mégpedig a fővárosban. Ez jelenti a reményt Angyalka számára, hogy járni tudjon, hogy örülhessen, hogy élete teljesebb legyen. Budapesten a lakhatás elég költséges, de amíg a kezelések tartanak, nem tudnak hazajönni, be kell vállalni, még ha drága is. Első körben háromszor kell menni egy-egy napra, utána kéthetes intenzív terápia következik. Nem lehet előre tudni, hogy mi lesz a következő lépcsőfok, hogy meddig tart a kezelési folyamat. A kislány és a családja most csakis az előttük álló feladatokra koncentrálnak.

– Ameddig kell, kitartunk, eddig is ezt tettük – mondja az édesanya, Zsanett, aki tűzönvízen keresztülmegy, hogy kislánya álmát megvalósítsa. Így van ezzel az apa és a nagymama is, utóbbit a körmendi családi cukrászdából nagyon sokan ismerik. Hogy a teljes kezelés pontosan mekkora költség, még nem látható, attól függ, milyen ütemben tudnak haladni és meddig. Egy biztos, hogy több millió forintos tételről van szó, amit a család segítség nélkül nem tud előteremteni. A cél az, hogy Angyalka egy háromlábú bottal maga tudjon járni, ez nagyban javítaná az életminőségét.

– Nem napokról, hónapokról van szó, inkább évekről. Hosszú lesz, de végigcsináljuk ezt is – teszi hozzá Zsanett, aki reményekkel teli. Angyalka, a csupa szív kislány megérdemli ezt a lehetőséget, hiszen eddig is bizonyította kitartását, akaraterejét, életigenlését. A nagy cél elérésében bárki segíthet egy jó szóval vagy lehetőség szerint anyagi hozzájárulással. Szükség van mindenkire, és ami még fontos: a család az eddigi támogatásokat is szívből köszöni mindenkinek.

És ami a történethez még hozzátartozik: Angyalka apukája egyiptomi, az ő kultúrájában úgy tarják, hogy a gyerek sorsa a születés utáni hetedik napon dől el. Amikor 2011 decemberének utolsó napján Angyalka megszületett, az édesapa egy hétig nem szólt szinte semmit. De amint eltelt a kritikus idő, mondta a feleségének, hogy most már ne sírjon, rendben lesz minden. Így is történt, és a csoda azóta is tart. Segítsünk, hogy Angyalka mihamarabb megtegye első lépéseit! Szeme ragyogjon, göndör fürtjei fogják közre mosolygós, boldog arcát, ahogy az elmúlt tíz évben mindig.

Hendawy Angel számlaszáma: SWIFT kód: TAKBHUHBXXX, IBAN szám: HU84-5043-3560-1000- 5721-0000-0000, BELFÖLDI SZÁMLASZÁM: 50433560- 10005721