“Két ház egy telken, 100 méterrel a Csónakázó tó mellett...Az ingatlanok egy 614 nm-es saroktelken helyezkednek el. Az első épület, a 'Vitézi ház' 1938-ban épült, helyi védelem alatt áll, kb 85 nm alapterületű. Teljes műszaki és esztétikai felújítást igényel. Korszerűsítés után ismét a város ékszere lehet, akár vállalkozási célokra is hasznosítható. A második ház 1990-es építésű, két szintes, garázsos, összesen 160 nm, részben alápincézett. Ez már egy modernebb épület de mivel régóta lakatlan, megkezdett átalakítását, felújítását a következő tulajdonosnak kell újra gondolnia. A két ház egybe is nyitható, a saroktelkes elhelyezés miatt teljesen külön is választható. [...]”

