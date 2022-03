Legutóbb tavaly november közepén vezették be a zárt terekben érvényes maszkviselési kötelezettséget, most, hogy lecsengőben van a járvány ötödik hulláma, szűk két hete újra beléphetünk maszk nélkül a zárt terekbe – üzletekbe, bevásárlóközpontokba, postára, színházba, moziba, múzeumba sportrendezvényre, felszállhatunk a MÁV és a Volán járataira, nem kell maszk a vendéglátóegységek dolgozóinak sem. A legtöbben fellélegeztek, de van, aki óvatosságból nem teszi le a maszkot.

A vépi óvodában a vezető, Alpárné Pálma Kinga, ahogy csendesedett a vírushelyzet, már március elején „feloldotta” a zsiliprendszert. A szülők maszkban ugyan, de bemehettek az épületbe, ők öltöztették-vetkőztették a gyerekeket, mostanra a maszk is lekerült.

– Egyöntetű a szülők és a kollégák öröme. Eddig a dajkák kezébe adták az anyukák, apukák a gyerekeket. Most délután átbeszélhetik az óvónőkkel a napot. Nagyné Horváth Krisztina hároméves ikerlányai, Eliza és Róza januárban kezdtek a Pipitér csoportban, most először öltözhetnek, vetkőzhetnek együtt anyával, mutathatják meg, hol a fogmosópoharuk. Öröm, hogy a szülőtársaknak is van alkalmuk találkozni. Rajnai-Horváth Kitti is ezt erősítette meg, miközben a kisfiát, Eriket bontotta ki az overalljából.

Fürdősné Bodorkós Melinda: a vevőket is jobb kiszolgálni úgy, hogy látszik az arcuk

Forrás: Unger Tamás

Szombathelyen a Paragvári utcai éjjel-nappali bolt dolgozóinak megkönnyebbülés volt az átállás a maszk nélküli létezésre, kicsit mégis furcsa, annyira hozzászoktak napi tíz órában a textilmaszkok viseléséhez. Egyik-másik vásárló még automatikusan vagy éppen tudatosan most is eltakarja az arcát. Fürdősné Bodorkós Melinda szerint a vevőket is jobb kiszolgálni úgy, hogy látszik az arcuk.

A maszk nélküli arc más szempontból is előnyös: a biztonsági kamerán jobban látszik. Változás még, és pozitív a fogadtatása, hogy nem kell már védettségi igazolvány sport- és kulturális rendezvényekre, koncertekre, az ötszáz főnél nagyobb szabadtéri rendezvényekre. A maszkhasználat persze továbbra sem tilos, ki-ki élhet vele.