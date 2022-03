Várják használaton kívüli magánlakások felajánlását, és keresnek olyan magyar családokat is, amelyek az ukrajnai háború idejére be tudják fogadni az érkezőket. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász a megyeszékhelyen és Püspökmolnáriban tudja elhelyezni őket. Információink szerint Szombathelyen van néhány önkormányzati lakás, amit oda tudnak adni erre a célra, rendelkezésre állnak szobák az annunciáta rendházban.

Az ellátásukra megyeszerte gyűjtőpontok létesültek; konzerveket, levesporokat, bébiételeket, takarókat, hálózsákokat is várnak. Gyűjtenek a plébániákon, a szentmiséken is. Sárvárra már megérkezett két magyar család, az egyik az itteni rokonoknál tudott meghúzódni átmenetileg, a másikat Celldömölkön szállásolták el.

A sárvári karitászcsoporttól megtudtuk: magánfelajánlásként eddig egy csatkai parasztházat kínálnak, Bőben egy család maga mellé fogadna be egy menekültcsaládot közös háztartásba, egy celldömölki hölgy kifejezetten mozgássérült ember(ek) befogadására kész, mert olyan felszerelése van.

A gersekaráti művelődési ház felajánlása is a sárvári karitászhoz érkezett be, amit elmondásuk szerint szálláshellyé alakítottak át. Pászthory Istvánné polgármester megerősítette: az épület 20-30 ember befogadására alkalmas; két ponton gyűjtenek számukra: a művelődési házban és a hivatalban, naponta reggel 8-tól 16 óráig. A további Sárvárra érkező családok részére a Szent László és Szent Miklós templomban és a TDM Sárvár Iroda gyűjtőponton elhelyezett adománygyűjtő dobozokban gyűjtenek, albérleti díjra. Mivel az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleményben tudatta, hogy segítő kezet nyújt a menekülőknek – kétszáz férőhelyet ajánlott fel az Ukrajnából érkezők elszállásolására –, megkérdeztük, hogy a budapestieken kívül a szombathelyi kollégiumokat is megnyitják-e előttük.

Fejes István, az ELTE Kollégiumi Központ igazgatóhelyettese azt válaszolta, hogy „az ELTE- kollégiumokban jelenleg is készülnek a menekültek fogadására, illetve a budapesti kollégiumokban a menekültek száma már meghaladja a százötvenet”. Az Őrségben magánszállásként az első felajánlást tudomásunk szerint Nagy Attiláné Anikó tette: egy őriszentpéteri parasztházat tud felajánlani átmenetileg egy menekültcsalád számára az önkormányzaton keresztül, cserépkályhával, tűzifával, térítésmentesen. Azt mondta: „Örülünk, hogy segíthetünk, bármennyivel is.”