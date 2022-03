A Csónakázó-tó mellett lévő, magántulajdonban álló 3,7 hektáros területen több mint tízmilliárd forintból valósul meg a Modero Health Concept Hotel Sárvár. A beruházást végző, tapasztalt ingatlanfejlesztő vállalkozás fő célkitűzése az értékteremtés és -megőrzés. E szellemben szeretnének a város gyógyhelyének adottságait kihasználva egy holisztikus szemléletű turisztikai koncepciót megvalósítani.

– Sárvár zöld szíve, a Csónakázó-tó környéke az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések révén már megújult, és számos rekreációs lehetőséggel bővült. E koncepcióhoz jól illeszkedik az itt épülő prémium kategóriás szálloda is, melyet a magyar kormány 2,5 milliárd forinttal támogatott. Segítve ezzel a Bük–Sárvár turisztikai régió felemelkedését. A turizmus előfeltétele azonban egy hamarosan elkövetkező békés időszak. Reméljük, az új hotel egy jobb világ előhírnöke is lesz – fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő. – A 83 szobás hotel száz új munkahelyet is teremt a városban – mondta el Bencze Zsolt, a szállodát építtető és üzemeltető Unione Sárvár Kft. ügyvezetője.

Hozzátéve, hogy egy régi álmuk volt, hogy egy új turisztikai elképzelést valósítsanak itt meg. Egyedit és különlegeset kínálva úgy döntöttek, hogy az egészségre fókuszálva egy olyan létesítményt hoznak létre Magyarországon, amely ötcsillagos szolgáltatást kínál az egy hétre ide érkező vendégek egészségére figyelve.

– Az ötcsillagos várost nemcsak az önkormányzat, hanem jó partnereink is építik. Ők késztetik a települést arra, hogy mindenben a legmagasabb minőségnek tudjon megfelelni. Mi is nagyon vártuk már, hogy ezen a festői szépségű központi városrészen is létrejöjjön egy impozáns turisztikai fejlesztés. Ha befejeződik a hotel építése, akkor válunk a szó európai értelmében is fürdővárossá – szólt a tervek szerint a jövő ősszel megnyíló hotelről Kondora István, Sárvár polgármestere.