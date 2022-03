Míg 2019-ben az önkormányzati választáson egy konzervatív civil politikai erő álarca mögé bújtak és a Pro Savaria Egyesület brandjét használták annak képviselőjelöltjei, addig közülük többen mára nyíltan kampányolnak a baloldali összefogás mellett. Múlt héten közleményt adott ki a Pro Savaria Egyesület elnökeként Molnár Miklós, e szerint az ellenzéki jelöltet, Czeglédy Csabát támogatja. A kommünikét Koczka Tibor képviselő is aláírta. A két politikus közleménye a Pro Savaria Egyesület több tagját is felháborította – értesültünk.

Információnkat dr. Kovács Lajos erősítette meg. A szombathelyi orvos úgy fogalmazott: – Ahogy az elmúlt években, most sem egyeztetett az egyesület tagjaival Molnár Miklós, a saját véleményét közölte. Az egyesület más tagjai juttatták el hozzám is a közleményt, és jómagam is meglepődtem, hogy ismét a Pro Savariára hivatkozva teszi megjegyzéseit, amelyek sok tévedést is tartalmaznak. Molnár „szélkakasként” még az irányt sem tudja meghatározni – mondta a Pro Savaria vezetőségi tagja. A szombathelyi orvos rámutatott: az elmúlt években a Fidesz politikája nem változott, az ismert volt Molnár Miklós és Koczka Tibor előtt akkor is, amikor még alpolgármesterek voltak.

Hozzátette: Koczka Tibort be sem mutatta az elnök még akkor sem, amikor képviselőjelölt lett az egyesület színeiben. Dr. Kovács Lajos elmondta: hiába kérték többször is, évek óta nem volt személyes jelenléttel megtartott rendes taggyűlése a Pro Savaria Egyesületnek, vagyis nem néz az egyesületi tagok szemébe Molnár Miklós. A jogszabályoknak az elmúlt években az elnök elektronikus szavazással meg tudott felelni, miután erre a járványhelyzet lehetőséget adott – erről is beszélt dr. Kovács Lajos.

Hozzátette: mindezzel Molnár Miklós megtéveszti a szombathelyi közvéleményt. Az egyesület egykori alapítói alapszabályban rögzítették, hogy polgári, keresztény elveket vallanak, ehhez képest most szélkakasként teljesen másfelé fordult az elnök. Az egyesület vezetőségi tagja szerint ebben szerepe lehet annak, hogy valójában más, egyéni érdekek vezetik Molnárt: földszerzések, vezérigazgatói poszt. A politikus amúgy az Ángyán-jelentésbe is bekerült, azt 2021 novemberében az Átlátszó szemlézte. E szerint Molnár, aki akkor a fideszes városvezetés tagja volt, a 2015–2016-os föld osztások során 43 hektár földterülethez jutott Vas megyében összesen 57 millió forintért.

Aztán 2019 februárjától a baloldali frakcióval együtt szavazott. Az önkormányzati választás után a baloldali városvezetés javaslatára a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójává választották, ahonnan azért kellett távoznia, mert nem volt meg a szükséges víziközműszol gál tatásban szerzett ötéves szakmai tapasztalata. Molnár ezután több tízmillió forintot követelve munkaügyi pert indított a Vasivíz Zrt. ellen, azonban azt első fokon a Szombathelyi Törvényszéken elvesztette. Jelenleg az önkormányzat városstratégiai bizottságának tagja és a Szova Nzrt. felügyelőbizottságának elnöke. Utóbbi cég holdinggá alakítása kapcsán reppent fel annak a híre, hogy Molnár lehet Németh Gábor vezérigazgató mellett a zrt. új operatív vezérigazgatója, ám ezt az értesülésünket egyelőre nem erősítették meg.