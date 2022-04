Kisgyerek kora óta hímzett, gobelint varrt, subázott – és amikor megszületett első gyermeke, Németh Edit akkor próbálkozott meg először a horgolással. – Be kell vallanom, a mai napig nem tudom a horgolási kottát leolvasni, bár az alapfogalmakkal már tisztában vagyok. Viszont soha nem állnék neki egy olyan munkának, amit mintáról kellene megcsinálni, mert ahhoz nem értek.

Gyermekruhákat, kabátokat, felsőket csináltam már korábban is. Úgy horgoltam meg őket, ahogy én elgondoltam. Aztán továbbfejlesztettem a tudásomat, ez a hobbi, ha jól számolom, tulajdonképpen már negyven éve tart nálam – meséli Németh Edit. Sokszor találkozik azzal a véleménnyel, hogy ezek a horgolt tárgyak szinte kis műalkotások. Némelyik már-már a fizikai törvényeknek ellentmondva tartja meg a formáját – az alkotónak megvannak ehhez a maga trükkjei, fortélyai. Használja persze az internetet is, ahova rengeteg olyan videó került fel, amelyekben bemutatják, hogyan kell lépésről lépésre elkészíteni egyegy figurát.

– Az, hogy éppen milyen formát készítek el, részben kipattan a fejemből, közben teljes mértékben tükrözi az aktuális hangulatomat. Előfordult már, hogy megkérdezték, tudnék-e egy konkrét formát megcsinálni. Általában az a válaszom, hogy nem tudom – de megpróbálom. Előfordult, hogy amit kértek, az egy vargánya volt, aztán amikor kicsit mérgesebb lettem, sikerült mellé egy gyilkosgalócát is meghorgolnom.

A lelkemből kizengenek ezek a dolgok, mindig másmilyen a hangulatom, de számít természetesen az is, hogy milyen kívánság érkezik hozzám. Van, hogy megpróbálok különlegesebb tárgyakat kitalálni. A zenész lányomnak például hangjegyeket horgoltam karácsonyfadísznek. Rózsákat is kértek már tőlem – és azóta is készülnek a virágcsokrok. Amikor virág készül, a szirommal kezdem, aztán a csészelevéllel – végül kialakul a szára is. Az őszi kollekciómba csináltam dísztököt, makkot.

A technikai megoldásokra pedig rá kellett jönnöm: hogy például mitől lesz a gömb gömb. Már a horgolás közben is igyekszem kialakítani a formát, de vannak apró kis trükkök is, amelyek segítségével lehet tökéletesíteni a tárgyakat. Sok esetben ilyen kis segítség a keményítő és a lufi. Húsvétra már egy ideje nemcsak tojások készülnek, hanem csibék, tyúkanyók is.

Egy tojással körülbelül húsz perc alatt elkészülök, utána pedig belefújok egy lufit, majd keményítem. Ha nem sikerült elsőre, akkor megint nekifogok. Ez egy türelemjáték. Azért nem tudok pontos időtartamot mondani, hogy mennyi ideig tart elkészíteni egy-egy horgolást, mert nagyban függ attól is, hogy milyen kedvem van; nem egyfolytában csinálom. Amikor szabadidőm adódik, amikor a lelkivilágom olyan, amikor le kell higgadnom, akkor tapasztalatom szerint a legjobb stresszoldó a horgolás. Van, aki nyugtatót szed, én horgolok. A lelkemet elcsitítja, a görbéket kiegyenesíti – és szép is.