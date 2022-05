A tervezettnél egy évvel később, szombaton tartotta ünnepi hangversenyét a Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola. Az előző tanévet egyrészt a pandémia, másrészt egy szomorú esemény is beárnyékolta: 2021. március 19-én elhunyt az iskola nyugalmazott igazgatója, Süle Ferenc. Az est háziasszonya Novák Fanni, egykori hegedű szakos növendék volt. Bejczi Károly, az intézmény igazgatója beszédében az elmúlt tíz év eseményeit elevenítette fel. Emlékeztetett: 2013 nagy fordulópont volt a magyar közoktatásban, az addig önkormányzati fenntartás alatt álló iskolák köznevelési feladatellátása állami kézbe került. Fontos állomás volt az iskola életében az is, hogy telephelyet működtetnek az alsósági általános iskolában, az ott tanuló gyerekeknek ugyanis nehéz volt a bejutás a központi épületbe.

Ők egyébként szolfézs, kürt, trombita, furulya, szintetizátor és zongora tanszakok közül választhatnak. Bejczi Károly szólt arról is, 2019-ben a régóta üresen, kihasználatlanul álló, állami tulajdonú, volt Apáczai Kiadó épületében találtak új otthonra. – Legfőbb félelmünk az volt, hogy a ránk annyira jellemző baráti, családias légkört, ami a régi helyünkön is tükröződött, nem tudjuk kialakítani az új, tágasabb helyen. Ha meglátogatnak bennünket, láthatják, sikerült – fogalmazott. Szólt arról is, 2020 óta hozzájuk tartozik a jánosházi zeneiskola is, így jelenleg 250 tanulójuk van összesen. A jubileumi hangversenyen jelentették be az intézmény működését támogató Művészetoktatásért Alapítvány által meghirdetett pályázat nyertesét is. Az iskola új logóját, amely később az épület homlokzatára is felkerül, Virágh Adél Rita volt tanuló tervei alapján Gregorich Domonkos, szintén az iskola egykori tanítványa készítette el.

A Vas Megyei Közgyűlés képviseletében Sipos Tibor, a Berzsenyi-gimnázium igazgatója köszöntötte a résztvevőket és adott át oklevelet. A gálaesten részt vett továbbá Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója és Fehér László polgármester is, aki – Söptei Józsefné alpolgármesterrel – egy oktatóhegedűt ajándékozott a születésnapos intézménynek, megköszönve értékteremtő munkájukat.