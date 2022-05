Jegyzőkönyv



Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Hatutex-SZTE-Szedeák 105-86 (25-29, 31-16, 31-25, 18-16)

Szombathely, NB I.-es kosárlabda, negyeddöntő, első mérkőzés, vezette: Papp P., dr. Mészáros B., Horváth Cs.

Falco: Somogyi 17/6, Perl 23, Clark 11/3, Golomán 9/3, Keller Á. 12/6. Csere: Benke 21/15, Barac 10, Hawkins 2, Verasztó –, Sövegjártó –, Takács –. Edző: Milos Konakov.

Szeged: Persons 29/12, Cook 13/9, Balogh –, Bognár 4, Alston 8. Csere: Filipovic 2, Polányi 3/3, Kerpel-Fronius 6, Davis 14/6, Szatmári 2, Keller I. 5/3, Mayer –. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-2. 6. perc: 17-11. 9. perc: 25-25. 12. perc: 35-31. 17. perc: 47-39. 20. perc: 56-45. 24. perc: 71-53. 27. perc: 81-58. 30. perc: 87-70. 33. perc: 94-73. 36. perc: 101-83. Kipontozódott: –.



Az alapszakaszban a Falco Szegeden (75-91) és Szombathelyen (93-72) is biztosan verte riválisát. A kupában azonban a bajnoki tabellán nyolcadikként végző Szeged meglepetésre búcsúztatta a vasi alakulatot (74-78). Az alapszakasz- és középszakaszgyőztes, címvédő Falcóban Kovács Benedek ezúttal sem játszhatott, Váradi Benedek viszont már ott volt a keretben.

Esélyeshez méltó lendületes játékkal nyitott a Falco, magához ragadta az irányítást (3. perc: 7-2). Beleállt keményen a meccsbe a Szeged is, próbálta tartani a lépést. Jól védekezett a Falco, gyors leindításokból szerzett pontokat (6. perc: 17-11). De Persos zsinórban dobálta a triplákat, így nem engedte el ellenfelét a vendég. Az etap hajrájában már szoros állást mutatott az eredményjelző. Olyannyira, hogy bő egy perccel a vége előtt át is vette a vezetést a Szedeák (21-22). Sőt, négy ponttal meg is nyerte a negyedet (25-29). Visszatérve a pályára, 10-2-es rohanást mutatott be a Falco, Benke és Somogyi jegyzett triplát (12. perc: 35-31). Rögtön időt kért a vendég. De maradt az irányítás a Somogyi és Perl által vezérelt szombathelyi gárdánál (17. perc: 47-39). Ugyanakkor Konakov mester megelégelte, hogy csapat szellősen védekezik, és az ötödik szegedi tripla után maga köré gyűjtötte tanítványait. Nem adta olcsón a bőrét a vendég. De azért csak 10 pont fölé növelte az előnyét a Falco (20. perc: 56-45).

A második félidőt Keller – második – triplája vezette fel. Jól játszott a Falco, szinte minden támadását ponttal zárta, érezhetően el akarta dönteni a mérkőzés sorsát (24. perc: 71-53) – Benke is belelendült. Időt kért a Szeged, de 20 pont körüli hátrányból már nem volt visszaút (27. perc: 81-58). Rengeteg büntetőt dobhatott a vendég, a játékvezetők több fura ítélettel tördelték a játékot, de a negyedik negyedre így sem maradt izgalom (30. perc: 87-70). Az utolsó, tét nélküli játékrészben igyekezett szórakoztatni a közönségét a Falco – és nem lassított (33. perc: 94-73). És nem foglalkozott az indiszponált játékvezetőkkel sem. A 100 pontot Perl duplájával lépte át a Falco (36. perc: 101-83).

A csapatok szombaton Szegeden folytatják a negyeddöntős párharcot.