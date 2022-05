Kőszegi Lóránt FC–Egyházasrádóci SE 0–3 (0–1). Kőszeg, 200 néző, vezette: Marácz Z.

Kőszeg: Krug – Kovács D., Fehér, Csuka, Horváth L. (Csák), Prán D. (Németh A.), Prán A., Réti (Lintner), Németh O. (Molnár Cs.), Rákhely, Rácz. Edző: Őri Gábor

Egyházasrádóc: Bali – Fejes (Bányik), Vilics, Molnár L., Molnár I. (Zimonyi), Németh K., Kenesei, Mészáros, Molnár G., Szendrődi, Varga Á. Edző: Simon Attila.

Gólszerzők: Molnár I., Varga Á., Kenesei.

Az Egyházasrádóc az első félidőben egy talált, de szépségdíjas góllal megszerezte a vezetést. A továbbiakban a vendégcsapat tudatosan visszavonta magát a saját térfelére. A Kőszeg bár többet birtokolta a labdát, veszélyes helyzetekig nem jutott. A második félidőben a házigazda igyekezett mindent megtenni az egyenlítés érdekében, de nem volt átütő erő a támadásaiban. A rádóciak éltek a lehetőségeikkel, és még kétszer vették be a kőszegi kaput, kialakítva ezzel a végeredményt. A mérkőzésen több saját nevelésű fiatal játékos is lehetőséget kapott a Kőszegnél. A házigazda köszöni az egyházasrádóciaknak, hogy ők is beálltak Varga Jenő kezdeményezése mögé, ami Lackó és Dominik terápiás kezelését segíti.

Jánosháza VSE–CVSE-Vulkánfürdő 0–2 (0–0). Jánosháza, 180 néző. v.: Talabér N.

Jánosháza: Pethő – Péter, Szabó T., Virág, Kecskés, Laczi, Büki, Nagy B., Balázsi, Székács (Binder), Horváth Sz. Edző: Vágusz Arnold.

CVSE: Hujbert – Marsai (Tóth D.), Enyingi, Göntér, Szuh, Szabó R., Keszei T., Horváth E., Galovich, Szabó K. (Gábor), Keszei R. Edző: Kovács Balázs.

Gólszerző: Szabó R. (2).

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, annak ellenére, hogy a vendég csapat kétszer is eltalálta a kapufát. Az 54. percben egy védelmi hibát kihasználva megszerezték a vezetést a vendégek. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott a hazai csapat, volt is lehetősége az egyenlítésre. Az utolsó percben a teljesen kitámadó hazaiakat megkontrázó vendégek megszerezték a második gólt és a győzelmet is.



Répcelaki SE-Sport36–Vasvár VSE 0–3 (0–2). Répcelak, 100 néző, v.: Vass I.

Répcelak: Kovács D. – Tóth D., Baranyai, De Paula, Verasztó, Ódor, Sipos, Horváth T., Rácz, Prystupa (Szabó D.), Szabó A. (Tar). Edző: Tóth Zsolt

Vasvár: Tóth K. – Varga A., Horváth A., Berta, Vincze, Smolczer (Németh R.), Réfi, Pálla (Czövek M.), Czövek L., Márton, Schermann (Nagy J.). Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Pálla (2), Smolczer.

A Vasvár számára volt nagyobb a tétje a találkozónak, ennek ellenére a mérkőzés elején a Répcelak lépett fel támadólag. Az 5. percben Verrasztó lövése alig kerülte el a kaput. A hazaiak dominanciája a 17. percben szűnt meg, amikor a Vasvár egy gyors kontrából vezetést szerzett Pálla révén, majd Szűk negyedóra elteltével Smolczer is betalált. A Répcelak kényelmesen játszott, a vendégek pedig kihasználták a hazai védelem megingásait, így az első játékrész végén megérdemelt kétgólos vasvári előnnyel tértek pihenőre a csapatok.

A második félidőt a Répcelak kezdte jobban, helyzeteket alakított ki a vendégek kapuja előtt. De az első játékrészhez hasonlóan kimaradtak a lehetőségek. A vendégek az 56. percben ismét egy gyors kontrával válaszoltak a hazai rohamokra.A Répcelak nem adta fel, mezőnyfölényben játszott, helyzeteket dolgozott ki ki, de vagy a kapus védett szépen,vagy nem találták el támadóik a kaput. A szórványos vendég kontrákban pedig benne volt a veszély, többször állította meg a játékvezető les helyzet miatt a támadásokat. A hajrához érve látszott, hogy eldőlt a három pont sorsa, így ellaposodott a játék, majd a játékidő letelte után a játékvezető véget vetett a találkozónak.

Schott Lukácsháza SE–Körmendi Football Club 0–3 (0–2). Lukácsháza, 100 néző, v.: Bíró O.

Lukácsháza: Bán – Gombás (Horváth M.), Vörös, Osztrosits (Pungor), Gugcsó, Kovács D. (Lengyel), Rozmán, Keresztényi, dr. László (Takács), Bősze, Kondics (Bolfán). Edző: Horváth Ákos.

Körmend: Balogh. – Lakosi, Karvalics (Bita), Köntés (Zsoldos), Sály (Horváth N.), Majtényi, László, Sipos, Németh B. (Majczán), Osvald (Buti), Tompa. Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Németh B. (2), Bősze (öngól).

A jó formában lévő Körmend magabiztosan és szervezetten futballozott, így elhozta Lukácsházáról a három pontot a fordulóban.



Sárvár FC–Szentgotthárdi VSE 8–0 (3–0). Sárvár, 200 néző, v.: Héra Cs.

Sárvár: Velladics – Kovács Bá. (Vass), Ódor, Potyi, Czöndör, Fider (Illés), Tokaji (Fülöp), Horváth A., Szabó B. (Szakos), Kovács Be., Szemes (Tóth L.). Edző: Haraszti Zsolt

Szentgotthárd: Kapui – Fábián, Komáromi, Nagy O. (Sömenek), Nyári (Horváth D.), Dancsecz, Laczó, Korpics (Papp V.), Sulics, Sipos (Holecz), Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Gólszerzők: Ódor (4), Czöndör (2), Illés, Fülöp.

A hazai együttes úgy állt bele a mérkőzésbe, hogy bajnok akar lenni, így már a 9. percben kétgólos előnyre tett szert. A vendégek elsősorban védekezésre rendezkedtek be, a Sárvár viszont veszélyesen, hatékonyan játszott, és támadott. A szentgotthárdiak kapusa nagy védéseket mutatott be, ez is kellett ahhoz, hogy végül nem lett nagyobb a különbség. A sárvári klub ezúton is köszöni az egész szezonbeli támogatást, segítséget, buzdítást mindenkinek.

Haladás VSE - Zanati SE–Rábapatyi KSK 3–2 (2–1). Szombathely, 100 néző, v.: Szabó B.

Haladás: Luisser – Buzás, Szőts, Perger (Spilenberg), Simon, Ferencz (Hende), Szenczi, Németh G. (Németh E.), Péter, Baumgartner, Nagy B. Edző: Szenczi Imre

Rábapaty: Viczmándi – Csonka, Varga L., Horváth K., Dugovics (Piros D.), Csupor, Vajda, Illés, Piros P., Németh G., Könczöl. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Nagy B., Buzás, Ferencz, ill. Németh G., Horváth K.

Kiállítva: Horváth K. (68., Rábapatyi Ksk).

Nagyon korán sikerült vezetést szereznie a házigazdának, de ezután egy-két lehetőséget leszámítva, nem alakított ki elég helyzetet az újabb gólokhoz. A Rábapaty viszont pontrúgásokkal veszélyeztetett, és az első félidő vége előtt egy ilyenből ki is egyenlített. A Haladás már a következő támadás után visszavette az előnyt. A második felvonás még gyengébbre sikerült, mint az első, de hazaiak magabiztosan őrizték egygólos előnyüket, de a mérkőzés vége előtt egy újabb pontrúgás ismét egyenlő lett az állás. A győzelmet jelentő találatot a hosszabbítás utolsó percében szerezte meg egy szép támadás után a szombathelyi alakulat. A Haladás nagyon gyenge játékkal, nagy szerencsével zsebelte be három pontot ebben a fordulóban. Az viszont vitathatatlan, hogy a győzelemért sokat tettek a Haladás játékosai.

Vép VSE–Király SE 2–2 (0–1). Vép, 300 néző, v.: Héra Cs.

Vép: Bezdi B. – Németh Á., Varga O. (Szijártó), Czeglédi, Bezdi Sz., Pogácsás (Berta), SZALAI, AUER, Varga B., Takács (Illés), BALIKÓ. Edző: Simon Miklós.

Király: Király – Szalay, Auer, Takács, Subicz, Nyári (Marton), Reseterits, Németh G. (Kiss K.), Németh D. (Kudron), Vigh, Schimmer. Edző: Hegyi László.

Gólszerzők: Balikó, Szalai, ill. Schimmer, Reseterits.

A mérkőzés elején inkább puhatolóztak a felek, egyik csapat sem rohant neki a másiknak. Egészen a 20. percig kellett várni egy komolyabb helyzetre, amelyből a vendégcsapat meg is szerezte a vezetést. A Vép játéka az első félidőben nem jelentett veszélyt a Király kapujára. A második játékrészben azonban már a hazai csapat volt dominánsabb, és rögtön sikerült is egyenlítenie egy látványos góllal. A lendületet kihasználva továbbra is támadásban maradt a Vép. és egy szabadrúgásgól után előnyhöz is jutott. A Király a hátralévő időben mindent megtett az egyenlítésért, és az utolsó pillanatban sikerült is az egalizálás. Igazságos döntetlen született.