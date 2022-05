Kedden hajnalban már virágpalánták százai várták a szorgos kezeket. Az első munkálatok során kiszedték a nárciszokat, amiknek virágai tavasszal díszítették a falut. Most megszárítják őket, és elteszik pihenni, hogy ős ­ szel megint el lehessen ültetni a virághagymákat. – Szerencsére ezeket nem bántották a szarvasok. A nárciszok helyére azonban már azonnal új virágok kerültek a földbe. Két fajta büdöske, citromsárga és narancssárga, sírbegóniák többféle színű virággal és levéllel. Virág nélküli növény is került közéjük, az pedig a hamvaska, ami nagyon szépen díszít. Azonkívül ültettünk még dáliát és sárkánybegóniákat is, a villanyoszlopokra pedig futómuskátlikat tettünk. Éjszaka volt egy kis eső, ez megkönnyítette a dolgunkat – mesélte a polgármester asszony. A hősi emlékmű sem maradt virág nélkül: a nemzeti színeknek megfelelően piros és fehér virágú, zöld levelű sírbegónia került köré.