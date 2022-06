A képlet egyszerű volt a meccs előtt: amennyiben a három nyert mérkőzésig tartó párharcban a 2-0-ra vezető Haladás VSE győz, a zöld-fehér gárdáé az aranyérem, ha a Berettyóújfalu, akkor hétfőn folytatódik a csata.

Remek hangulatban Alasztics védésével indult, majd a másik oldalon Dróth két percen belül lőtt két felső kapufájával folytatódott a mérkőzés. Jó iramot diktált mindkét csapat Az 5. percben villámgyors Sipos–Henrique–Sipos kontrát követően utóbbi közelről lőtt a hálóba (1-0). Aztán Alasztics védett óriásit, a kapusok nem unatkoztak. Hét perc játékot követően Hajmási már a harmadik vasi kapufát szerezte: a válogatott játékos fejjel találta el a jobb kapufát. Majd egy elmaradt büntetőt kérhettek számon a hazaiak a játékvezetőn. A hazaiak jobban játszottak, szépen hozták ki a labdát, a berettyóiak nem igazán tudtak kibontakozni. Olykor azonban helyzetbe kerültek, ám Alasztics eszén nem tudtak túljárni.

Szünet után – csakúgy, mint az első félidő – Dróth kapufájával indult, a HVSE támadója már harmadszor találta el a kapufát. Változatos, izgalmas volt a mérkőzés, a hazaiak mentek előre az újabb gólokért, míg a vendégek az egyenlítésért – és az életben maradásért hajtottak. A 29. percben Dróth szabadrúgását tolta szögletre Mezei. Aztán újra Dróth került helyzetbe, de mentettek előle – mindkét csapat játékosai sokat blokkoltak, önfeláldozóan vetődtek a lövésekbe. Aztán ismét Alasztics percei következtek, szabadrúgást, majd közeli lövést is bravúrral hárított. A 33. percben egy felívelt labdát Dróth fejelt vissza, az érkező Vas pedig a bal sarokba bombázott (2-0). Eldőlni látszott a meccs, Trencsényi János időt is kért, levitte a kapust – a vendégek átálltak az öt a négy elleni játékra. A Berettyó tehát – más választása nem nagyon lévén – kockáztatott. Rábl kapufát is lőtt, majd a 34. percben Rafinha távoli lövéssel szépített is (2-1). Dróth meglőtte negyedik kapufáját is, aztán újra Alasztics védett pompásan. A 39. percben begyűjtötte hatodik csapatfaultját a Berettyóújfalu. A kisbüntetőt Dróth a kapus lábai között a hálóba lőtte (3-1).

Eldőlt a mérkőzés – és a bajnoki cím sorsa is. A Haladás VSE jól játszott, de Alasztics védései is kellettek a szép sikerhez. A szombathelyi csapat tehát megvédte bajnoki címét.