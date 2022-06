Szombathely közbiztonsága továbbra is kiegyensúlyozott, nincsenek jelen az itt élők és az ide érkezők biztonságérzetét romboló szélsőséges cselekmények – olvasható dr. Gulyás Ferenc r. ezredes, a Szombathelyi Rendőrkapitányság vezetője által jegyzett dokumentumban.

Összefoglalójában kitért arra is: kedvező, hogy Szombathelyen csak elvétve történtek olyan bűncselekmények, amelyek elkövetési módjuk révén komolyabban veszélyeztették a személy- és vagyonbiztonságot, sértették a gazdasági tevékenység normáit, illetve a közélet tisztaságára gyakorolt hatásuk folytán negatívan befolyásolták a lakosság biztonságérzetét, a rendőrségbe vetett bizalmát – erre is rámutatott a kapitányságvezető, aki nem mellesleg tizedik alkalommal számolt be a Szombathelyi Rendőrkapitányság előző évi munkájáról a közgyűlés előtt.

A beszámoló egy évtizedre visszanyúló statisztikai adatokkal szolgált. Abból megtudtuk: a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások tekintetében 2010-ben 578, 2013-ban pedig 842, 2021-ben 190 intézkedést regisztráltak. A táblázatokból az is látszik: a rendőri jelenlét erősödött, míg 2010-ben 4865 rendőr teljesített közterületen szolgálatot, addig 2021-ben 14 168. Ezzel párhuzamosan természetesen nőtt a közterületi szolgálati óraszám is: ez 2010-ben 69 523 szolgálati órát jelentett, 2021-ben pedig már majdnem 76 823-at.

Talán ennek is köszönhető, hogy a szabálysértési feljelentések számának alakulásában a 2010-es évekhez képest emelkedést figyelhetünk meg: 2020-ban 1964, míg tavaly 1998 ilyen típusú intézkedést rögzítettek. Tavaly 338 büntetőfeljelentést tettek a szombathelyi rendőrök, és több polgárt sújtottak helyszíni bírsággal, ennek nyomán 2653-an fizethettek. A szándékos bűncselekmények miatti elfogások száma (tettenérés esetén) 2010-hez képest csökkent: több mint tíz éve még 535 esetet regisztráltak, ehhez képest 2017-ben 381-et, míg tavaly 423-at.

Szintén pozitív tendenciára utal, hogy míg 2010-ben 576 előállítás történt bűncselekmények gyanúja miatt, addig ezek száma tavaly nem érte el a 200-at (190). A város közlekedésbiztonsági helyzete a személyi sérüléses balesetek számát tekintve ugyanakkor romlott, a bekövetkezett balesetekben többen sérültek meg – ez is kiderült a beszámolóból. Tavaly egy halálos, huszonöt súlyos és kilencven könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Szombathelyen.