Korábban megírtuk, múlt heti ülésén tárgyalta és fogadta el a Vas megye 2021. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetének alakulásáról szóló beszámolót a Vas Megyei Közgyűlés. Az előterjesztésből kiderül, a rendőri eljárásokban a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények száma tavaly 3302-ről 3090-re, 6,40 százalékkal csökkent. A tizenkét éves statisztikai adatok alapján szintén csökkenő tendencia figyelhető meg: tavaly a regisztrált bűncselekmények száma 61,6 százalékkal volt kevesebb a 2010. évinél, a 12 éves átlagnál pedig 40,7 százalékkal alacsonyabb értéket mutat.

A beszámoló kitér arra is, hogy a polgárok szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásoló, közterületen elkövetett bűncselekmények 36,1 százalékos arányban fordultak elő a rendőri eljárásokban regisztrált jogsértések közt. Számuk 2021-ben 2,2 százalékkal csökkent az azt megelőző évihez képest. A százezer lakosra jutó bűncselekmények száma is tovább mérséklődött, így megyénk továbbra is az ország legkevésbé fertőzött területei közé sorolható.

A beszámoló jelentős eredményként említi, hogy a szervezettség jeleit mutató bűnözői tevékenység egyelőre csak a kábítószer-bűnözés és az embercsempészés területén jelentkezett. Kedvező, hogy Vas megyében csak elvétve fordultak elő olyan bűncselekmények, amelyek elkövetési módjuk révén komolyabban veszélyeztették a személy- és vagyonbiztonságot, sértették a gazdasági tevékenység normáit, illetve a közélet tisztaságára gyakorolt hatásuk folytán negatívan befolyásolták a lakosság biztonságérzetét, a rendőrségbe vetett bizalmát.

A főkapitányság illetékességi területén mintegy 5,4 százalékponttal javult a nyomozáseredményességi mutató. Jelentősen emelkedett ugyanakkor az illegális migrációhoz kapcsolódó embercsempészés bűncselekmény száma, valamint az elfogott illegális migránsok száma. A rendőrkapitányságok statisztikai adataiból kitűnik továbbá az is, az elkövetett szabálysértések közül a legjellemzőbb a bolti lopás és a magánszemélyek sérelmére elkövetett, nem megélhetési célú eltulajdonítás, továbbá a szándékos rongálás volt.