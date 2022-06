Szummer Zsolt egy rózsaszínbe hajló, 1983-as évjáratú, nyitott tetejű trabant tramppel jelent meg a találkozón. -Ha jól tudom, akkor az autót a Zalaegerszeg melletti nagylengyeli téesz kapta úgynevezett futkosó autónak. Az országba annak idején állítólag mindössze 500 darab érkezett ebből a fajtából, amely a keletnémet hadsereg határvadász autója volt egykoron. Hofi Géza erre az autóra mondta azt, hogy támadni lehet vele, de menekülni? Kilenc éves volt, amikor hozzám került - mondta a zalaegerszegi gyűjtő, akitől azt is megtudtuk, hogy az oldtimer vizsga egyik alapfeltétele, hogy a járműnek minimum harminc évesnek kell lennie.



Kiss Szimonetta kisfiával, Noah-val már tavaly is ott volt az első oldtimer találkozón Őriszentpéteren, most sem volt kérdés, hogy eljönnek, a kisfiú ugyanis rajong a motorokért. A zalaegerszegi Horváth József extra darabot, egy 1959-es gyártmányú, orosz Izs 350-es motorkerékpárt mutatott be az érdeklődőknek, többek között a kis Noahnak is. - Hat-hét litert fogyaszt százon, a mai értéke 700 ezer forint körül lehet - tudtuk meg.



Az eseményen részt vett V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is, aki egy ladával vezette fel azt az oldtimer járműsort, amely átgurult a szlovén Muravidékre, Domonkosfára. Ott is kimagasló vendéglátásban volt része minden oldtimeresnek. Visszatérve Bajánsenyére estig kitartottak a résztvevők a páratlan hangulatú rendezvényen, amelyért egyértelműen dicséret illeti a szervezőket. Az oldtimer találkozó már most folytatásért kiált.