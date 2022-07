A baloldali hírportál facebookról leszedett videója nagy port kavart a szurkolók körében. Sokan a nyugat.hu munkatársainak estek, hogy minek szítják a feszültséget a két szurkolótábor között. A videón egyébként a körmendi szurkolók hallhatók, ahogy a bajnoki döntő utolsó meccse után ünnepelnek. A portál írásában Ferencz Csabának is nekiment.

Bebes István, Körmend polgármestere most erre a hangulatkeltésre reagált. Mint kifejti, sokat gondolkodott a poszt megírásán, és azt szándékosan nem a válogatott mérkőzés előtt tette közzé, mert nem szerette volna tovább élezni az ellentéteket a világbajnoki selejtező előtt. Ugyanakkor leszögezte: "Minden csapatról és szurkolóiról lehetne ugyanis ilyen és ehhez hasonló videót csinálni, ez egyértelmű."

A körmendi polgármester hozzátette azt is: "az a fajta boszorkányüldözés, ami most Szombathelyen zajlik az nem méltó egy bajnokcsapathoz. Igenis kiállok Ferencz Csaba mellett, aki nem csak nagyszerű játékos, de kiváló ember is. Ezen pedig nem változtat semmilyen lejárató kampány, ami ellene folyik jelenleg."

A körmendi polgármester bejegyzésének teljes szövege itt olvasható.