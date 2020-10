Az influenza elleni oltás megóvhat a kétféle vírus együttes hatásától

Az idén a koronavírus-járvány miatt mindenkinek ingyenesen elérhető lesz az influenza elleni védőoltás. Bár ez az oltás nem véd a koronavírussal szemben, megóvhat a kétféle vírus együttes hatásától. Az előző években viszonylag kevesen oltatták be magukat, most az igények jelentős emelkedését prognosztizálják. Vas megye háziorvosi rendelőibe tegnap még nem érkezett meg az influenza elleni vakcina. De remélik, minél többen élnek majd vele.

A szakemberek hangsúlyozzák: az influenza elleni védőoltás különösen fontos a koronavírus szempontjából magas kockázatú csoportok számára. Ilyenek az idősek, a krónikus betegségben szenvedők és azok, akik a munkájuk miatt tartoznak a veszélyeztetettek körébe. Ez utóbbi csoporthoz tartoznak az egészségügyben, a szociális intézményekben dolgozók, a kormánytisztviselők, a rendvédelemben és a közlekedésben dolgozók.

Változik a vírus

Dr. Bödecs Tamás Szombathelyen a Jáki úti rendelő házi gyermekorvosa. Kiemeli: azért van szükség minden évben új oltásra, mert a vírus változik. A mostani oltóanyagokkal jók a tapasztalatok. Kétféle vakcina lesz ingyenes. A 6–35 hónapos gyermekek két oltást kapnak. Azoknak, akik tavaly már megkapták, elegendő most az egyszeri oltás. Az XLVaxigripp Tetra oltóanyag négy komponensű, két A és két B típusú vírustörzs ellen nyújt védelmet. Ez az oltás a bőr alá adható, így a legkevésbé fájdalmas. Az ennél idősebb korosztálynak a 3FLUART nevű vakcina lesz elérhető. Ez három komponensű, két A típusú és egy B típusú influenzatörzs ellen véd. A 3–12 év közötti gyerekek ebből csak fél adagot kapnak. Bödecs Tamás tapasztalatai szerint az előző években meglehetősen csekély – két százalék körüli – volt az érdeklődés ebben a körzetben az influenza elleni oltás iránt. A Fogarasi utcai rendelő körzetében azonban már most kétszázan igényelték az oltást. A népegészségügyi hatóság tájékoztatása szerint a felnőtt vakcinából 1 300 000 adag áll rendelkezésre az egész országban. A kisgyerekeknek valóból viszont csak négyezer adag – a háziorvos véleménye szerint ez kevés lesz. Az influenza jelentős veszélyt jelent a csecsemőkre, kisgyerekekre és a terhes anyákra. A rendelőkben minden esetben telefonon kell időpontot kérni, és így van ez az influenza elleni védőoltás esetében is.

Az ingyenesség növeli a számot

Dr. Morvay Adrienn, a szombathelyi Selmec utcai rendelő felnőtt háziorvosa nagyon fontosnak tartaná, hogy minél többen éljenek az influenza elleni oltás lehetőségével. Náluk is telefonon kell időpontot kérni. Az előző évek tapasztalatai alapján már kialakult a rutinja annak, hogy az oltásra érkezőknek ne kelljen a betegekkel együtt várakozniuk. Az előző évben mintegy húsz százalék volt a körzet átoltottsága. A doktornő reméli, hogy az ingyenesség növeli ezt a számot.

Őriszentpéteren és környékén tavaly sikerült áttörést elérni. Őriszentpéteren, Szalafőn, Kondorfán és Ispánkon a lakosság 40 százaléka kérte az oltást, nem is volt sok influenzás beteg. Erről Kökönyeiné dr. Benczúr Barbara háziorvos tájékoztat. A rendelési időből most heti egy napot, igény esetén kettőt az oltásra jelölnek ki. Az idős, járóképtelen betegekhez pedig házhoz viszik az oltást. Csak panaszmentes páciensek olthatók.