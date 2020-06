Kőszeg, ahol 11 órakor is harangoznak

Az osztrák határ menti kisvárost, Kőszeget szokás az Alpokalja ékszerdobozának nevezni. Nem véletlenül: ez az ország műemlékekben egyik leggazdagabb városa.

Évszázados falak

Induljunk képzeletbeli sétára a város szívéből, a Jurisics térről! A középkorban piactérként szolgáló helyszínen minden épületnek történelme van. A Hősök kapuján belépve (ennek a helyén állt a XIV. században épített déli városkapu vagy alsó torony, a város legfontosabb bejárata), balról mindjárt ott a „Lábasház”, Magyarország egyetlen duplaárkádos épülete, ami ma a városi levéltárnak ad otthont, míg a városháza a XIV. századtól ugyanazt a funkciót látja el.

A tér jobb oldalán szembetűnik a város egyik legismertebb műemléki épülete, a reneszánsz eredetű Sgraffitós-ház. Néhány házzal odébb az Arany Egyszarvú Patikamúzeum, Európa egyik legszebb patikája, amely a szerzetesi és polgári patika emlékeit is bemutatja. A tér közepén a XVIII. században állított Mária-szobor, mögött a díszes Városkút, majd egyházi épületek emelkednek: egymás közvetlen szomszédságában a Szent Imre- és a Szent Jakab-templom.

Jurisics nyomában

Csupán néhány percnyi sétára a tértől ott a Jurisics-vár: 1532-ben Jurisics Miklós vezetésével hatalmas török sereg ellen sikerült megvédeni Kőszeget, megállítani előrenyomulásukat Bécs felé. A várkapitány alig ezerfőnyi védősereget szervezett, ami 19 ostromot vert vissza; győzelmeikre emlékeztet a Kőszegen mindennap 11-kor megszólaló harangszó. A vár most múzeum, a művelődési központ és a várszínház is ott működik. Külön terem mesél az ostromról, a déli és délkeleti szárny emeletén a városi múzeum állandó kiállítása kapott helyet, míg a vár nyugati tornyából pazar kilátás nyílik a történelmi belvárosra, körben a hegyekre. Megnézhetünk egy, a magyar történelmet feldolgozó 3D-s filmet is, mindezt akár úgy, hogy középkori jelmezt öltünk.

A történelmi belváros kihagyhatatlan látnivalója a Jézus Szíve-plébániatemplom; az impozáns neogótikus stílusú templom bejárata fölött magasodik 57 méteres tornya. A templomtól egypercnyi sétára, a Chernel utcán érdemes hosszabban időzni az épületek előtt: a Zwingernél például (Öregtorony), amely a vár korai védműveinek egyike, vagy a tavaly felújított Festetics–Chernel-palota nagypolgári ház jellegű barokk épületénél.

Madármentés a parkban

Az Aradi vértanúk parkjában épült a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont: interaktív kiállításokat, élményösvényt, kültéri programokat is kínál, a Kőszegi-hegység természeti értékeit bemutatva. A szomszédságában lévő arborétum Chernel István európai hírű tudós-ornitológusról kapta a nevét, itt madárvédelmi mentőközpont üzemel, s ragadozó madarakkal és fehér gólyákkal találkozhatunk.