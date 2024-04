A vg.hu szerint ugyanis vasárnap a reggeli órákban egy mezei Flightradar-felhasználó kiszúrta, hogy egy ritkán látott, katonai célú repülőgép-óriás érkezik Magyarországra.

A publikus radarokon egészen pontosan egy Antonov–124-100 Ruszlan típusú gép tűnt fel. Nem csupán átrepült a magyar légtéren, hanem landolt is, ráadásul kétszer. Ha még lehet fokozni a szituációt, nem is akárhol: Pápán, a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőterén, Magyarország három (a szolnoki és a kecskeméti mellett) magyar üzemeltetésű katonai repterének egyikén. A pápai az egyetlen nyugat-magyarországi aktív katonai légikikötő.

Megírták azt is, a váratlan vendég érkezését talán a legszebben az LHPA Spotter Team örökítette meg, a fényképeket pedig közzé is tették a közösségi médiában. Innen tudható, hogy az An–124-100 a vasárnap folyamán két alkalommal is leszállt Pápán.