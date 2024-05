A bentmaradásért küzdő Haladás előző három bajnokiját elbukta, nehéz helyzetből futott neki a meccsnek. Ősszel hazai pályán 3-1-re verte a Gyirmótot a HVSE – azóta más utat járt be a két csapat, a Gyirmót lépett pályára esélyesként.

Gyirmót FC Győr II.–Szombathelyi MÁV Haladás VSE 3-0 (0-0). Győr, NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, vezette: Linn L.

HVSE: Horváth B. – Buzás (Vigh P., 65.), Horváth M., Varga Cs., Kovács B., Czuczi P. – Balogh Á. (Tóth M., 67.), Ferencz Z. (Varga M., 67.) – Szabó M. (Hende M., 80.), Pap M. (Árvay D., 65.), Szenczi B. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Halácsi (60.), Szűcs (70.), Ominger (76.).

Az első félidő kiélezett csatát hozott. A Haladás jól állt bele a meccsbe, szervezetten védekezett, labdaszerzések után próbált kontrákat vezetni. Ugyan többet volt a labda az esélyesebb házigazdánál, több helyzetet is alakított ki, de meggyűlt a baja a harcos szombathelyi gárdával. Reális eredmény volt szünetben a döntetlen.

Fordulás után is becsülettel gyűrték egymást a felek. Aztán egy erőszakos labdaszerzés után vezetett egy kontrát a Gyirmót, amit góllal zárt. Rögtön válaszolhatott volna a Haladás, ám kimaradt egy ordító ziccer – kimaradt a kapussal szembeni helyzet. És ahogyan ilyenkor lenni szokott, az elpuskázott gólhelyzetért járt a büntetés, ismét kapuba talált a Gyirmót, majd nem sokkal később a harmadik gólját is megszerezte – el is döntve ezzel a mérkőzés sorsát. Mert a folytatásban már nem tudott újítani a Haladás, nem tudta szorossá tenni a meccset a hajrában.

Ezzel a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül kiesett az NB III.-ból az újonc HVSE.

Szenczi Imre: – Az első félidő rendben volt, a második félidő közepétől azonban elfogytunk – mentálisan és fizikálisan is. Sajnos látszik, hogy nincsen rend a fejekben, zavaros a jövőkép. De nem lehet egy rossz szavam sem a srácokra, ezúttal is mentek, dolgoztak, akartak. Bár már kiestünk, becsülettel le fogjuk játszani a bajnokság hajráját, állva akarunk meghalni. Érezzük a szurkolók szeretetét, köszönjük a támogatást – nekik sem akarunk csalódást okozni a szezonból hátralévő három meccsen.