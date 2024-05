Körvonalazódik az idei Őrségi Vásár programja. Február végén beszámoltunk az akkor már ismert sztárfellépőkről, most pedig az esemény közösségi oldalán osztottak meg egy részletesebb programtáblázatot, ami még idővel újabb nevekkel fog bővülni. Mint a posztban olvasható, a program még nem végleges, a pénteki kiállítási programok és hétvégi megnyitók még szervezés, egyeztetés alatt állnak és a kulturális programkínálat időpontjai is módosulhatnak. A végleges programkínálatra azonban már nem kell sokat várni, a szervezők június elejére ígérik. Addig is mutatjuk, amit eddig tudunk:

XLII. Őrségi Vásár

2024. június 28 -30.

Június 29. szombat

8.00–10.00 25. Őrség – Gorickó gyalogtúrák

A hagyományos magyar – szlovén természetjáró túra célja ismerkedni az Őrség és a Muravidék természeti szépségeivel és egyben találkozni a határon túli magyarság képviselőivel.

8.30 Térzene Őriszentpéter Központjában

Közreműködik: Csepreg Város Fúvószenekara és mazsorett csoportja

9.00 Kirakodóvásár Őriszentpéter központjában

9.00 Őrségi Termelői Piac a sportöltöző alatti téren

9.00 A XLII. Őrségi Vásár ünnepélyes megnyitója

A megnyitó keretében közreműködnek:

Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola népdalénekes tanulói

9.30 Kiállítás megnyitó a Szikszay Edit Művelődési Házban

Az intézmény nagytermében két kiállítás nyílik:

Gömbös Dániel természetfotó kiállítása, valamint

„Féltve őrzött kincseink, mesélő emlékeink” címmel

Hajdanvolt emlékkönyvek, képeslapok, nemzedékeken átöröklődő családi emléktárgyak gyűjteményes kiállítása

Közreműködik: az Őrségi Baráti Kar

11.00 A Kalimpa Színház és Zenekar gyermekkoncertje

Helyszín: Szikszay Edit Művelődési Ház udvara

Kulturális és szórakoztató programok Őriszentpéteren

a szabadtéri színpadon

12.00 Szórakoztató térzene

Közreműködik Csepreg Város Fúvószenekara

13.30 Romantikus dallamok Papp Piroska és Virág Kristóf

előadásában

14.30 Lábas Pajtások, az Őrség Néptáncegyüttesének műsora

16.00 Fanatic Jump Kids bemutató (Lenti – Tófej)

16.30 Török Ádám Stand – up műsora

17.30 KUGLER zenekar

20.00 MAGASHEGYI UNDERGROUND zenekar élőkoncertje

Június 30. vasárnap

9.00 Kirakodóvásár Őriszentpéter központjában

9.00 Őrségi Termelői Piac a sportöltöző alatti téren

Kulturális és szórakoztató programok Őriszentpéteren

a szabadtéri színpadon

10.00 Szabadtéri zenés Istentisztelet

11.30 BRANDNYÚL gyermekkoncert

13.00 Tóth Ede: A falu rossza - népszínmű

Előadja: A Körmendi Kastélyszínház Társulat és a Béri Balogh Táncegyüttes

14.30 White Tiger Akrobatikus Rock and Roll táncklub műsora

15.00 Peltzer Géza harmonikaművész előadása

16.00 Mulassunk együtt! Vendégünk: SLÁGER TIBO

18.00 Vásárzáró élőkoncert

Közreműködik:

OCHO MACHO zenekar