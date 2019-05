Mirko Malle tárlata: karintiai karikatúrák

Mirko Malle maribori tanár-grafikus karikatúráiból nyílt kiállítás a napokban a szentgotthárdi Szlovén Főkonzulátuson.

A halk zsibongást akusztikus gitár hangja szakította félbe a kiállításmegnyitón, a Beltinciben élő Urh Zver tolmácsolásában hangzott el Leonard Cohen örökbecsű szerzeménye. A Halleluja című dalt követően dr. Boris Jesih főkonzul ajánlotta a megjelentek fi gyelmébe a harmincöt éves tanár-grafi kus akvarelljeit, kollázsait.

A színes ceruzával kiválóan bánó Mirko Malle 1984- ben született Klagenfurtban, gyerekkorát a Wörthi-tó melletti Schiefl ingben töltötte.

– A klagenfurti szlovén gimnázium elvégzése után képzőművészeti iskolába jelentkeztem – válaszolta kérdésünkre a fi atalember, aki azt is elárulta, hogy sem a bécsi, sem a ljubljanai iskolába nem sikerült elsőre bejutnia, ezért egy évig művészetpedagógiát hallgatott Mariborban. Egy év eltelte után felvették a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémiára, ahol mentora prof. Gustav Gnamuš volt. Erasmus-ösztöndíjjal egy évet a portói egyetemen töltött.

Mirko diplomamunkájának témája a zene vizualizációja volt. Alkotói tevékenysége során máig fontos szerepet játszik a muzsika. A zene és a festészet közötti kapcsolat már az antik fi lozófi ában is megjelenik, hiszen már Pitagorasz is felismerte, hogy a zenei öszszefüggéseket matematikailag is meg lehet határozni. A jelenleg festőként, illusztrátorként és karikaturistaként dolgozó Mirko Malle 2011 és 2015 között tagja volt egy nemzetközi művészkollektívának, amely a költészet, a fi lozófi a és a művészet közötti párbeszédet kívánta megcélozni. Ennek volt köszönhető az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó kiállítása az Alkatraz Galériában, ahol egy olyan festői-zenei koncepciót mutatott be, amelyet színdirigálásnak nevezett el: A szférák harmóniája című festői installációjában a képzőművészet egyesül a zenével. Mirko Malle karikatúrái a karintiai napi politikai történéseket tükrözik: ahogy mondta, egy karikatúrának többféle üzenete is van, és ezekből minél többet szeretne közölni.

Civil/Horváth R. László