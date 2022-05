A Magic4 sorozat Ultimate tagja korábban már megszerezte az első helyet a DxOMark okostelefonos kameráinak rangsorában. Mint a sorozat legszélesebb körben kiadott okostelefonját, a Honor Magic4 Pro-t szintén pozitív elismerésben részesítette a DxOMark a fényképezési képességeiért. Íme:

„A Magic4 szériával a HONOR már bizonyította, hogy jelentős eredményeket és fejlesztéseket ért el a fotózás terén” – mondta Hervé Macudzinski, a DxOMARK Image Labs képminőségi igazgatója. Hozzátette: „Az előző generációhoz képest a Honor a Magic4 Pro-val újabb nagy lépést tesz a kamera teljesítménye terén, hiszen elhozza a hétköznapokba a legjobb képminőségű készülékek egyikét.”

A nagy teljesítményű hármas kamerakombináció, amely egy 1/1,56 hüvelykes színes érzékelőt tartalmazó 50MP-es széles látószögű kamerából, egy 50MP-es 122 fokos ultraszéles látószögű kamerából és egy 64MP-es periszkópos telefotó kamerából áll, és amelyet a kategóriájában legjobb Ultra-Fusion számítógépes fényképezési technológia hajt, lehetővé teszi, hogy a Honor Magic4 Pro nagy felbontású, lenyűgöző tisztaságú képeket készítsen még távolról is. Az 50MP-es nagy látószögű kamera és az 50MP-es ultraszéles kamera a számítógépes fényképezés segítségével 65%-kal növeli a képek élességét és tisztaságát. A 64MP-es periszkópos telefotó kamera 3,5x optikai zoomot és 100x digitális zoomot tesz lehetővé, tovább növelve a kép élességét és tisztaságát 160%-kal.

A filmes minőségű felvételeket kínáló Magic4 Pro képes a világ első 10 bites Log 4K videófelvételére 60fps (képkocka/másodperc) sebességgel, ezzel egy újabb iparági mércét döntve meg, miközben lehetővé teszi, hogy a felhasználók videóik megjelenését filmszerű színtónusokkal, HDR tisztasággal javítsák. A készüléket a Cinematic 3D LUT (Look Up Table) képességekkel és Magic-Log formátummal is felszerelték, segítve a felhasználókat abban, hogy videóikat filmekhez illő, kiváló színárnyalatokkal szerkesszék, így a kezdő alkotók hollywoodi stílusú színeket és hangulatokat varázsolhatnak a mindennapi tartalmaikba.

A Honor Magic4 Pro hamarosan elérhetővé válik Magyarországon is.