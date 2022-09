Ezzel összhangban a Google most több európai országban, köztük Magyarországon is bevezeti a Google Térkép legújabb funkcióját, a környezetbarát útválasztást.

Ha a felhasználó például a budapesti Pál-völgyi-barlangtól szeretne eljutni a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, nagyjából 40 perc menetidővel kell számolnia. A megfelelő útvonal kiválasztásakor a Google Térképet hívhatja segítségül, mely alkalmazás már régóta számos navigációs lehetőséget kínál, köztük olyan fenntartható alternatívákat, mint sétára, kerékpárra és tömegközlekedésre vonatkozó útvonalak. Amennyiben a helyszínt autóval szeretné megközelíteni, a járművezető könnyedén megtudhatja, hogy merre kell mennie, ha a lehető leggyorsabban szeretne eljutni célpontjához.

De mi lenne, ha egy másik lehetőséget is választhatna – egy olyan útvonalat, amely 7 perccel tovább tart, de a várható üzemanyag-fogyasztás közel 29%-át takarítja meg vele? Ebben segít a Google Térkép új funkciója, a környezetbarát útválasztás.

Íme, a Google Térkép legújabb fenntartható megoldása

A Google Térképen a mai napon Magyarországgal együtt közel 40 európai országban válik elérhetővé a funkció, amellyel a felhasználók fenntarthatóbb módon közelíthetik meg célállomásaikat. Az új funkcióval mostantól olyan útvonalakat is választhatnak, amelyek hozzájárulnak a mérsékeltebb üzemanyag-fogyasztáshoz, ezzel pedig nemcsak pénzt takaríthatnak meg, de csökkenthetik szén-dioxid-kibocsátásukat is. Ezek a tényezők számos európai lakos számára kiemelten fontosak, a Statista 2022-es jelentéséből ugyanis kiderült, hogy a közúti közlekedés a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátási forrás Európa-szerte. A Google Térkép mostantól nemcsak a leggyorsabb, de a leginkább üzemanyag-takarékos útvonalat is megjeleníti.

Csupán néhány kattintással megtekinthető a két útvonal közötti relatív üzemanyag-megtakarítás és időkülönbség, így a felhasználók kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbbet. Azoknak sem kell aggódniuk, akik mindig a leggyorsabb útvonal mellett döntenek, hiszen a beállításokban bármikor személyre szabhatják, hogy milyen opciókat mutasson meg nekik a Google alkalmazása.

A környezetbarát útválasztás funkció hatása szerte a világon érezhető – az Egyesült Államokban, Kanadában és Németországban történő bevezetése óta már nagyjából félmillió tonna szén-dioxiddal került kevesebb a légkörbe, amely 100 000 autó forgalomból való kivonásával egyenértékű.

A legideálisabb útvonal kiválasztása a motor típusa alapján

Az üzemanyag-megtakarítás a motor típusától függően is változhat. A dízelmotorok például általában nagyobb sebességnél hatékonyabbak, mint a benzin- vagy gázmotorok, míg a hibrid és elektromos járművek jobban teljesítenek a lassabb, városi forgalomban. Az elkövetkező hetekben a Google lehetővé teszi, hogy az Európában, az Egyesült Államokban és Kanadában környezetbarát útvonalat tervező járművezetők kiválaszthassák a motor típusát – benzines vagy gázüzemű, dízel, hibrid vagy elektromos jármű –, hogy a legjobb útvonalat és a legpontosabb üzemanyag- vagy energiahatékonysági becsléseket kapják.

A technológia létrehozása az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának Nemzeti Megújuló Energia Laboratóriuma (NREL) üzemanyag- és energiahatékonysági megállapításainak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatainak köszönhetően vált lehetővé. Ezen adatok és a Google Térkép vezetési trendjei segítségével a Google gépi tanulási modelleket fejlesztett, amelyeket az adott régióban legnépszerűbb motortípusokra szabtak.

A Google Térkép mindenkinek segít fenntartható döntéseket hozni

Akár belföldön, akár külföldön, a Google tippjei segítenek abban, hogy minél fenntarthatóbb módon juthassunk el úti céljainkhoz.



• Jó hír az elektromos autósoknak: Ha villanyautóval közlekedik, csak keressen rá a Google Térképen az "elektromos autó töltőállomás" kifejezésre, és máris láthatóak a közeledben lévő töltőállomások, illetve olyan részletek, mint az állomás típusa és töltési sebessége. Egyes állomások esetében pedig még az is megtudható, hogy a töltő elérhető-e az adott pillanatban, ezzel is elkerülve a felesleges várakozást.

• Két keréken is megbízható tervezés: Gyakran a legfenntarthatóbb választáshoz nem kell autóba ülni, a Google Térkép pedig segít megtalálni ezeket az alternatív közlekedési módokat. A vállalat nemrég bejelentette, hogy mostantól a korábbinál jóval több kerékpáros útvonalra vonatkozó információval szolgál majd a felhasználóknak, így többek között részletesebb képet ad az elérhető útvonalakról, és arról, hogy útközben találkozhatsz-e erős autóforgalommal, meredek emelkedőkkel vagy egyéb akadályokkal. Emellett a világ több, mint 500 városában, köztük Barcelonában, Berlinben, Londonban, Párizsban és Rómában is megtalálhatod a közeli kerékpár- és robogómegosztó pontokat.

• Gyalogosan is helyes úton: A Google Térkép a séták során is lépésről lépésre történő útbaigazítást kínál. Annak érdekében, hogy semmiképp ne tévedjünk el, a térkép élőben mutatja helyzetünket és nyilakkal jelzi a pontos menetirányt. A Street View segítségével pedig előzetesen is megtekinthető a gyalogosan megtenni kívánt útvonal.

• Tömegközlekedési eszközökön is könnyedén: Programjaink megtervezésekor néhány kattintás után kiderül, hogy az úti cél megközelíthető-e busszal, vonattal vagy akár komppal. Amennyiben a Google számára elérhetőek az adatok, a térkép segítségével a valós idejű érkezési és indulási időpontokat is meg lehet tekinteni, sőt a szükséges átszállásokat, illetve a járatok késéseit is ellenőrizhetőek. A Google Térkép emellett azt is megmutatja, hogy mennyire lesz zsúfolt a választott jármű, milyen a hőmérséklet, és elérhetőek-e akadálymentesített útvonalak.

• Aludjunk fenntarthatóan: A Google Kereső abban is segít, hogy megtaláljuk azokat a szállodákat, amelyek törekednek a környezetbarát működésre. Azok a szállodák, amelyek bizonyos független szervezetek, például a Green Key vagy az EarthCheck által kiállított, magas fenntarthatósági normáknak megfelelő tanúsítványt kaptak, a nevük mellett a tanúsítványhoz tartozó jelvényt viselnek. Ez segít megérteni környezetbarát gyakorlatukat, a hulladékcsökkentéstől kezdve az energiahatékonyságon át a víztakarékossági intézkedésekig.

Az újításokkal a Google célja, hogy termékein keresztül 1 milliárd embert ösztönözzön arra 2022 végéig, hogy tudatos és fenntartható döntéseket hozzon.