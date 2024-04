Amint arról korábban mi is beszámoltunk, májusban hatalmas, 600 millió forintos felújítás sorozat indul a TOP Plusz program keretében Répcelakon.

Nemrégiben Ágh Péter is bejárta a projekt helyszíneit. Az országgyűlési képviselőnek Szabó József polgármester mutatta meg a fejlesztésre kerülő területeket: a Vízmű és a Bartók Béla utcát; valamint a sportcsarnok mögötti területet. Az államtitkár felidézte: a település közlekedési fejlődése látványos és töretlen volt az elmúlt évtized során, hiszen megépült az M86-os elkerülő; felújították a várost átszelő állami főutat; kerékpárút létesült; megtörtént a vasút villamosításaz, megújult az állomás és Répcelak IC megálló is lett.

- Más területek is intenzíven fejlődtek a közös munka során, hiszen megépült a sportcsarnok, felújították az iskolát és minibölcsőde létesült a településen, csak hogy a legnagyobbakat említsük. Jelenleg is van további nyertes pályázat ezen kívül is: az iskola tormaterme és a művelődési ház energetikai fejlesztésére érkezik további támogatás a városba - mondta el Ágh Péter, majd hozzátette: minden eddigi, a várossal közös munka azt a célt szolgálta, hogy a helyiek büszkék lehessenek otthonukra – és ez s továbbiakban is így lesz.