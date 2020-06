Bámulatosan kelnek életre a híres festmények (videó)

A mesterséges intelligencia kilépett a tudomány bástyái közül: alkalmazása mindennapos megoldás lett az átverésektől, hamisításoktól kezdve az ipari technológiákig.

Denis Shiryaev látványos megoldásokra használja az MI-t, Youtube csatornáján szép számmal találhatunk erre példákat.

Most a világ hét híres, csodált portréját keltette háromdimenziós életre. Videóján megmozdul, artikulál, mosolyog a Mona Lisa, Frida Kahlo Self-Portrait with Thorn Necklace and Hummingbirdje, Vénusz születése, a csodálatos Leány gyöngy fülbevalóval, a Hölgy hermelinnel, az Amerikai gótika és az Éjszakai Őrség.

Shiryaev megelevenedő alkotásai a videón 1.25-re ugorva láthatók.

A népszerű YouTuber bárki által nyilvánosan elérhető technológiát, a Google DAIN-t és a Topaz Labs Gigapixel AI-t használja számítógépén. Az eredmény még nem tökéletes, de meglepően eleven.

Legismertebb munkája talán egy 1896-ban készült szemcsés, igen alacsony felbontású rövidfilm átdolgozása mai 4K és 60 fps minőségű videóvá.

Shiryaev az ikonikus „L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat” című, 50 másodperces rövidfilmet dolgozta át, amin egy korabeli vonat éppen befut a vasútállomásra.

Az 1896 januárban bemutatott film első alkalommal annyira megrémítette a közönséget – többségük még soha nem látott mozgóképet egy vonatról, amelyik egyenesen feléjük rohan –, hogy a legenda szerint sokan közülük sikoltozva menekültek a vászon elől. Az ijedelemhez hozzájárulhatott, hogy állítólag egy hónapja sem volt, amikor egy vonat valóban fékezetlenül berohant az állomásra.

Íme, az eredeti mű:

Borítóképünk illusztráció: Mona Lisa pillantása óriásplakáton a párizsi Tuilerákon