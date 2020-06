Hazánkba érkeztek a Samsung legújabb tévéi és hangrendszerei

Magyarországon is elérhető a Samsung idei tévé és hangrendszer kínálata.

Olyan innovatív és stílusos készülékek kerülnek a magyar üzletek polcaira, mint a legújabb QLED 8K tévék, a különleges kialakítású The Serif vagy a tökéletes térhangzást biztosító Q Sorozatú hangprojektorok.

A művészetek iránt érdeklődőket pedig újra várja a The Frame Művészet módja.

Amit a QLED 8K tud

A legújabb 8K csúcsmodell, a Q950TS QLED 8K TV prémium 8K képminőséget hoz a felhasználók otthonába, „Infinity Screen” képernyője pedig a 99:1 képernyő-káva arányával egyedülálló élményt nyújt.

Az idei 8K és 4K QLED televíziók olyan mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal érkeznek, mint a Direct Full Array megjelenítés, amely a háttérvilágítást a jeleneteknek megfelelően szabályozza, az Adaptív Kép, amely egyszerre optimalizálja a megjelenítést az egyes képekhez és a környezet fényviszonyaihoz vagy az AI Quantum processzor által biztosított deep learning technológián alapuló felskálázás, amellyel az alacsonyabb minőségű tartalmak is automatikusan 4K vagy 8K felbontásban jelennek meg.

Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottak a csúcskészülékeinek hangzására. A Q-Symphony technológiával a Samsung QLED tévéi és új hangprojektorai együtt biztosítanak kiemelkedő térhangzást.

Az Object Tracking Sound+ (OTS+) a képernyőn látható mozgás elemzésével és térbeli lekövetésével dinamikusan hozza létre a hanghatásokat a TV készülékekbe épített többsávos hangrendszereknek köszönhetően, így teljesen valósághű hangot társít a látványos képek mellé.

Az Active Voice Amplifier (AVA) a környezeti zajokra reagálva állítja be a hangot, így a felhasználók garantáltan nem maradnak le a fontos pillanatokról.

Lakásdísznek sem utolsó

A Lifestyle TV sorozat tagjai egyre több otthonban kapnak központi szerepet, a vállalat ezért új méretekben is bemutatja a The Frame-et és Magyarországra hozza a The Serif készüléket is.

Ezek az egyedi kialakítású, különleges tévék nemcsak képminőségükkel vagy okos funkcióikkal jelentenek kiváló megoldást az otthoni szórakozásra. A keretes dizájnt ikonikus szintre emelő The Frame és a párizsi designer testvérpár, Ronan és Erwan Bouroullec közreműködésével fejlesztett The Serif valódi műtárgyakként vonzzák a tekinteteket.

Az idei kínálatban a The Frame újabb méretekben érhető el, így már 32-, 43-, 50-, 55-, 65- és 75 colos készülékek közül választhatnak a felhasználók. A készülékek kikapcsolt állapotban tökéletesen belesimulnak a környezetükbe, vagy a Művészet móddal kiemelkedhetnek belőle. A nemrég a spanyol Thyssen-Bornemisza Múzeum remekműveivel bővült művészeti gyűjtemény már több mint 1200 darabot számlál, ezekkel bárki egyedivé teheti az életterét.

A művészi hatást olyan kiegészítők teszik teljessé, mint az egyedi festőállvány, vagy a választható színű keret. A hazánkba először érkező The Serif a lakberendezés szerelmeseinek készült, egyedi megjelenésével garantáltan a nappalik központi látványossága lesz.

Külön rádolgoztak a hangélményekre

Az újgenerációs hangzásért felelős innovatív funkciók mellett új hangprojektorokkal is biztosítja a teljes elmerülés érzését.

Az Acoustic Beam technológia térhangzásával a felhasználók a történések középpontjába kerülhetnek. A Q Sorozatú hangprojektorok, köztük a díjnyertes Q800T, lenyűgöző Dolby Atmos hangzással és Q Symphony technológiával érkeznek a magával ragadó élményekért. A T Sorozat tagjai beépített központi hangszóróval emelik magasabb szintre a tévék hangzását, az S sorozatú modellek pedig prémium kialakítással és beépített virtuális asszisztensekkel teszik kényelmesebbé a használatot.