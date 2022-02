Minden költözés egy új lehetőség, ám a lehetőségek tengerében könnyű elveszni. Az új otthon berendezése, bútorozása könnyebb, ha alapos tervezés után vágunk bele a munkába. A Lakáskultúra cikkében összeszedte azokat az alapszabályokat, amelyeket érdemes szem előtt tartani.

Költözéskor a legjobb lenne belsőépítésszel megtervezni új otthonunkat. A szakembert azonban nem mindenki engedheti meg magának, de néhány ötletet elleshetünk a profiktól.

Akár egy nagyobb felújítás végén járunk, akár az új otthonunkat találtuk meg, az üres terek számos lehetőséggel kecsegtetnek. Hogy megússzuk a felesleges köröket a lakberendezési boltokban és hogy a lehetős leggazdaságosabban oldjuk meg a feladatot, mindenekelőtt készítsünk tervet. Még mielőtt bármit veszünk, érdemes alaposan átgondolni, milyen stílusban szeretnénk berendezni a lakást, a házat.

Döntsünk a falak színéről, a függönyök anyagáról, a bútorok, a kiegészítők stílusáról! Komplett tervvel a fejünkben sokkal egyszerűbb lesz válogatni.

A tervezésnél természetesen az anyagi keretet is meg kell határozni, és tartani is tartani kell magunkat hozzá. Segíthet, ha listát írunk a beszerzendő darabokról, illetve arról, hogy mire mennyit szánunk, mi fér bele a családi költségvetésbe. Fontos, hogy reális legyen ez a lista, így tisztábban látjuk, mi az, amin lehet és mi az, amin nem érdemes spórolni. Ha ragaszkodunk a leírtakhoz, kisebb eséllyel csábulunk el egy drágább darabért és nullázzuk le a bankszámlánkat, mielőtt még minden fontos dolgot beszereztünk volna.

Nem lehet elégszer mérni

Érdemes inkább többször lemérni a helyiségeket, a beugrókat, a nyílászárókat, minthogy vásárlás után derüljön ki, hogy rosszul döntöttünk. Nemcsak az a fontos, hogy az adott szobában elfér-e a bútor, hanem az is, hogy a lépcsőn, a liftben is szállítható legyen, illetve beférjen az ajtón. Fontos lemérni a padló és a plafon közötti távolságot is. Így azt is könnyebben látjuk, hogyan férnek el egymáshoz képest a különböző bútorok anélkül, hogy zsúfolt benyomást keltenének.

Mi lesz a központi elem?

Bútorvásárláskor érdemes először a helyiséget leginkább meghatározó elemet kiválasztani. Legyen az egy nagyobb étkezőasztal, ágy vagy kanapé, esetleg egy különleges fotel, a többi bútort ehhez képest válasszuk ki. Ez persze nem azt jelenti, hogy ugyanolyan színű, stílusú darabokat kell választani, de ha a szobát egy jellegzetes, különleges bútor uralja, ügyeljünk rá, hogy a többi szépen passzoljon hozzá, és ne legyen a hatás túlzsúfolt, kaotikus.

Ne feledkezzünk meg a kiegészítőkről sem!

Ha a bútorválasztáskor inkább a letisztultabb darabok mellett döntünk, feldobhatják a hangulatot a különleges kiegészítők. Színt visznek az otthonunkba anélkül, hogy túl sok helyet foglalnának vagy nagyon sokat kellene rá költenünk. Egy-egy különlegesebb darabot már a tervezéskor kiválaszthatunk, hiszen fontos részei lesznek a szobának.

Nem ajánlott a minőségen spórolni.

Érdemes mélyebben a zsebünkbe nyúlni, amikor gyakran és még hosszú éveken át használni tervezett bútort veszünk. Nem az étkezőasztalon, a matracon vagy a kanapén érdemes spórolni. A drágább, de minőségi darabokra tekinthetünk befektetésként is, hosszú távon pénzt spórolunk, ha nem kell minden évben lecserélni az elhasznált darabokat.

Új életet kap a régi

Természetes, hogy a régi, szeretett bútoraink közül több költözik velünk, a kérdés csak az, hogy milyen állapotban. Csak azért, mert némelyik kicsit már viharvert, nem kell feltétlenül kidobni. A kisebb munkákat mi is elvégezhetjük rajta otthon, ha nagyobb felújítás szükséges, kérjük szakember segítségét, környezettudatos és olcsóbb megoldás is, mint mindenből újat venni.

Ha nincs kedvünk, időnk, kreativitásunk vagy kézügyességünk a bútorfelújításhoz, keresgéljünk használt, felújított darabokat, hiszen igazi kincsekre bukkanhatunk.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)