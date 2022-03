Elpusztult 68 évesen Nadugamuva Radzsa, Srí Lanka legszentebb és legkedveltebb elefántja, gyászba borítva az állat tisztelőit. A szent állat emlékére nagy gyászmenetet tartottak hétfőn iskolások és buddhista papok részvételével, az ország elnöke, Gotabaja Radzsapaksza pedig elrendelte, hogy az elefántot nyilvánítsák nemzeti kincsnek, tetemét pedig balzsamozzák be, hogy a jövendő nemzedékek is láthassák.

Nadugamuva Radzsa volt a vezére annak a 100 tarkára festett elefántnak, amely minden évben részt vesz egy eszala perahera nevű, nagy buddhista ünnepen Kandi városban.

Az éjszakai körmeneteken a hétfőn elpusztult állat vitt a hátán egy buddhista ereklyékkel teli aranyozott ládát, ezt a feladatát 2006-tól látta el. A szent elefántot fegyveres elitkommandósok védték 2015 óta, amikor egy motoros majdnem elgázolta egy templomi szereplése alkalmával. Radzsát, akinek neve Királyt jelent, a búcsúztatás és a buddhista gyászszertartás után átadták a preparátoroknak, hogy azok szalmával tömjék ki a testét.

A szent elefánt utódjának kiválasztása hosszú ideig is eltarthat, mert csak egy meghatározott kasztból származhat, és különleges testi tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Csak olyan hím állat felel meg erre a tisztségre, amelynek az ormánya és a hímtagja is eléri a földet álló helyzetben. Legalább 3,60 méteresnek kell lennie, bár Radzsával kivételt tettek, mert csak 3,20 méter magas volt, de kiválasztása idején ő volt a legnagyobb elefánt az országban. A hátának laposnak kell lennie, és agyaraitól is egy sajátos formát várnak el.

A most elpusztult szent elefánt Indiában született, és egy indiai herceg adományozta Srí Lankának. Radzsa elődje, akit ugyancsak Radzsának hívtak, 34 éven át, 1953 és 1986 között vitte hátán az ereklyeládát. Annak 1988-ban, 72 évesen bekövetkezett halálakor nemzeti gyásznapot hirdettek, és az ő testét is tartósították. A kitömött Radzsa egy külön neki szentelt múzeumban látható egy kandi templomban, ahol Buddha egy állítólagos fogát is őrzik.

Az elefánt szigorúan védett faj Srí Lankán, egy vadon élő állat befogását akár halállal is büntethetik. A tilalom ellenére sok tehetős háztartásban tartanak elefántot státuszszimbólumként.

Borítókép: AFP