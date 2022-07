A probiotikumok segítenek fenntartani az emésztőrendszer egészségét, sőt még a mentális egészségre is jótékonyan hatnak - írja a Mindmegette.hu. Sajnos a legtöbb háztartásban még mindig a fürdőszobában vagy a konyhában van a gyógyszerek helye, pedig ezekben a helyiségekben ingadozó a hőmérséklet, ami befolyásolja a levegő nedvességtartalmát.

Enyhítik a bajt

A gyógyszereket, probiotikumokat száraz, sötét helyen kell tartani: a nedvesség veszélyeztetheti a minőséget, a hatékonyságot. Fontos, hogy mindig nézzük meg a csomagoláson a tárolási útmutatót! Az egyik legnagyobb tévhit az, hogy meg kell várni, amíg az antibiotikum kúra véget ér mielőtt probiotikumokat szednénk. Az ok a hatásmechanizmusban keresendő: igaz ugyanis, hogy az antibiotikumok elpusztítják a probiotikumokat, de a probiotikumok enyhíthetik az antibiotikumok mellékhatásait, a például hasmenést, gyomorpanaszokat. A probiotikumok túlélésének kulcsa: várjunk két órát az antibiotikum bevétele után és csak utána vegyük be a probiotikumot. Ha ezt nem éreznénk elég hatásosnak, ma már kaphatóak olyan probiotikumok, amelyek az antibiotikumokkal egy időben is bevehetőek. A probiotikumok szedését az antibiotikum-kúra befejezése után is folytassuk még néhány napig, hogy jótékony hatásuk érvényesüljön!

Fotó: illusztráció