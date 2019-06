Nyugdíjas éveikre felszabadítottak két belugát

A két 12 éves nőstény, Little Gray (Kis Szürke) és Little White (Kis Fehér) szerdán landolt a Keflavíki Nemzetközi Repülőtéren.

A Klettsvik öbölben elterülő, 32 ezer négyzetméteres tengerterületet bálnaleső hajókkal lehet megközelíteni.

A Vestmannaeyjar szigetcsoportra szállított állatok

hogy a most nagyjából 900 kilogrammos tengeri emlősök elegendő zsírt szedjenek magukra az Atlanti-óceán hideg vízének elviseléséhez.

A két belugát az orosz vizekben fogták be és csaknem tíz évvel ezelőtt adták el őket a sanghaji Csangfeng akváriumnak. A belugák a Jeges-tengerben honosak, nem pedig az Izlandot körülölelő Észak-Atlanti-óceánban. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) becslései szerint jelenleg 135 ezer ivarérett beluga él az arktiszi vizekben.

The #whitewhales, Xiao Bai and Xiao Hui, Little White and Little Gray, both 13 years old, who have been in #Shanghai since 2010, are scheduled to take a flight around 5:30am on Wednesday from #PudongInternationalAirport and head for their new home in #Iceland. pic.twitter.com/BW0VxVh0k1

— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) June 19, 2019