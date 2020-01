Csodálja meg a világ legszebb tavait!

Ha máshogy nem, legalább képzeletben.

Számos csodálatos állóvíz található az országhatárhoz közel és attól távol, a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin összeállításának köszönhetően most képzeletben mi is útra kelhetünk.

Képeslapra vele!

A kanadai Banff Nemzeti Parkban nagyjából 1800 méter magasan fekszik a Moraine-tó, amelyet a festői Sziklás-hegység vesz körbe. Az innen lezúduló hóval együtt apró kőtörmelék is kerül a vízbe, ettől válik az kékeszöld árnyalatúvá. A környék népszerű túrázóhely, de a lenyűgöző látvány miatt a fotósok is előszeretettel látogatják. Mára ikonikussá vált a tó képe, szívesen használják számítógépes rendszerek háttérképeként, és az 1969–79-es kiadású helyi húszdolláros hátoldalán is ez szerepelt.

Loch Ness dublőre

Új-Zéland leghosszabban elnyúló állóvize a Wakatipu-tó. A helyi népcsoportnak, a maoriknak természetesen több legendájuk is született arról, hogy miként alakult ki. Az egyik szerint egy fiatal megmentette a szerelmét a tó helyén élő óriástól, majd tűzzel pusztította el a szörnyet. A felszabadult meleg miatt a környező hegyekben elolvadt a hó, és a víz összegyűlt az óriás korábbi fekhelyén, vagyis a tó medrében. A helyhez más fiktív lény is köthető: az Én kicsi szörnyem – A mélység legendája című 2007-es film legtöbb jelenetét ennél a tónál vették fel, pedig a történet a vásznon a skóciai Loch Nessnél játszódik.

Piros madarak a piros tóban

A Laguna Colorada, azaz a Vörös-tó sekély állóvíz, amely hemzseg a flamingóktól. A Bolíviában található látványosságnak nem csak a madarai vörösek, maga a víz is barnás árnyalatú a benne élő algáktól. Az élénk színt az itt lerakódott bórax (a bórsav nátriummal alkotott sója) árnyalja, ezért összességében pirosasnak látja az ember. A Sur Lípez tartományban található természeti csodának „testvérei” is vannak a környéken: a Laguna Verde és a Laguna Blanca, amelyek élénkzöld és fehér színekben pompáznak.

Zengő jég

A Bajkál-tavat tartják a világon a legöregebbnek, hiszen óvatos becslések szerint is több tízmillió éves. Amikor a felszíne befagy, a jég akár két méter vastag is lehet. Az évtized elején szibériai zenészek felismerték az ebben rejlő lehetőséget, és a jég különböző részein dobolva változatos szólamokra bírták a fagyott vizet. A tavat körülvevő falvakban felejthetetlen élmények várják a turistákat a téli időszakban, ilyenkor például kipróbálhatják, hogy milyen egy szibériai huskyk vontatta kutyaszánon utazni.

Közeli csoda

Horvátország egyik legszebb és legkülönlegesebb látnivalója a Plitvicei Nemzeti Park, tele lélegzetelállító tavakkal. Nem véletlen, hogy az UNESCO világörökségi listáján is szerepel a hely. A Dinári-hegységben található, csodálatos területen a látogatókat tizenhat tó várja, amelyeket nagyjából kétszáz vízesés köt össze. És akkor még nem beszéltünk a karsztbarlangokról és a hihetetlenül gazdag növény- és állatvilágról. Itt bizony megéri sétálni egyet, vagy jobb idő esetén biciklire pattanni.

Templom a szigeten

Szlovénia különleges ékszerdoboza a varázslatos Bled városa. Kihagyhatatlan élmény a helyi tó és az annak közepén található kis sziget. A Bledi-tó az ország második legnagyobb állóvize a Júlia-Alpokban. Különlegessége, hogy gleccserek formálták és morénák veszik körül. A tavon található kis szigetre a híres pletnákkal hajózhat át. Ezek olyan csónakok, amelyeket a helyiek készítenek, és csak itt használják. A 99 kőlépcsőn feljutva megcsodálhatja a sziget leghíresebb jelképét, a Mária mennybemeneteléről elnevezett templomot. Ha már itt van, ne felejtse el meghúzni a legendás, „kívánságot teljesítő” harangot!

Borítóképünkön a kanadai Moraine-tó látható