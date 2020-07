Ezek az anyagok segíthetnek a terhességi toxémia kimutatásában

A terhességi toxémia diagnosztizálását és a betegségkockázat kimutatását segítő két új biomarkert azonosítottak a kutatók.

A Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism című folyóiratban publikált tanulmány szerint az FKBPL és CD44 biomarkerek felfedezése segítheti a betegség kezelésének fejlesztését is – írja a medicalxpress.com.

A Sydney-i Műszaki Egyetem kutatója, Lana McClements szerint

a két biológiai jelzőanyag segítségével a terhesség korai és késői szakaszában is diagnosztizálható a terhességi mérgezés,

valamint kimutatható az előfordulási kockázata az „egyébként teljesen egészségesnek tűnő nőknél”.

A terhességi toxémia vagy preeklampszia hirtelen jelentkezhet a várandósság második felében, súlyos egészségi problémákat okozva a kismamánál és a magzatnál egyaránt. Növeli a kockázatát az olyan élethosszig tartó krónikus betegségek kialakulásának, mint a diabétesz és a szívbetegség.A terhességi toxémia magas vérnyomást és szervi elégtelenséget okozhat a kismamáknál, koraszülést vagy akár halva születést eredményezve.

McClements szerint a betegségnek két fő típusa van: a 34. hét előtt kialakuló (korai) és a 34. hét után jelentkező (késői) preeklampszia.

A szakember szerint a jelenlegi szűrések és ellenőrző vizsgálatok döntő többsége a korai terhességi toxémiára koncentrál, amely az összes eset mindössze 10-15 százalékát teszi ki, míg a késői preeklampszia kevés figyelmet kap.

A kutatók szerint az újonnan azonosított két biomarker különösen hasznos a késői terhességi toxémia diagnosztizálásában, a második és harmadik trimeszter között, amely időszak jelenleg híján van a megbízható biomarkereknek.

McClements szerint

a felfedezés segítheti a korai diagnosztizálást, a súlyos terhességi toxémia és az esetleges komplikációk megelőzését, valamint betekintést adhat a betegség mechanizmusába.

A kutató szerint továbbá a diagnózis felállításában játszott szerepük mellett az FKBPL és CD44 biomarkerek a gyógyszeres kezelések és sejtterápiák célpontjaivá is válhatnak.

