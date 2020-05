Online pénzadománygyűjtést indít az Ökumenikus Segélyszervezet

A segélyszervezet idén is meghirdeti a tavaszi Felhőtlen gyermekkor kampányát, és arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon célkitűzéseihez.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Felhőtlen gyermekkor kampányában a járvány miatt még nehezebb helyzetbe került rászoruló gyermekekért hív összefogásra.

Május mindig a gyermekek hónapja az Ökumenikus Segélyszervezetnél. Az elmúlt években ez vidám programok és gyermeknapi meglepetések sokaságát jelentette, sőt ilyenkor már javában készült a szervezet a nyári táborokra is. 2020 tavaszán a járvány felforgatta a gyermekek életét is: lezárt játszóterek, otthoni tanulás, felfüggesztett közösségi programok. Sok család számára pedig, – akiket eleve rossz helyzetben, tartalékok nélkül értek a járvány következményei – most még nehezebb a megélhetés. Sokan veszítették el munkájukat, bevételeiket, s kerültek kilátástalan helyzetbe.

Éppen ezért most még fontosabb, hogy a segélyszervezet munkatársai ott legyenek a rászoruló gyermekek mellett, és ne engedjék el a kezüket!

Kapaszkodó programja keretében több mint 2000 gyermek felzárkózását segíti rendszeresen átmeneti otthonokban, hátrányos helyzetű térségekben, országszerte a karitatív szervezet.

Erre a segítségre, a kapaszkodóra most nagyobb szükség van, mint valaha, ezért az Ökumenikus Segélyszervezet idén is, immáron hetedik éve meghirdeti a tavaszi Felhőtlen gyermekkor kampányát, és arra kér mindenkit, hogy csatlakozzon a www.segelyszervezet.hu oldalon támogatható pénzadománygyűjtés célkitűzéseihez!

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta, hogy a járvány minden intézményük életét felbolygatta és rendkívüli kihívások elé állította a munkatársakat.

A Segélyszervezet a koronavírus-járvány alatt sem engedte el a gyermekek kezét: a közösségi programok felfüggesztése idején a munkatársak telefonon, illetve online tartottak folyamatos kapcsolatot a családokkal, sok esetben személyes érintkezés nélküli adományátadással juttatták el a támogatást a rászorulóknak.

Az Ökumenikus Segélyszervezet egész éves, gyermekeket segítő munkájának támogatása mellett most azért indít pénzadománygyűjtést,

hogy minél több nehéz helyzetbe került gyermekes családot tudjanak támogatni élelmiszerrel

hogy segítséget tudjanak nyújtani azoknak a gyermekeknek a tanulásban, akiknek hiányoznak eszközeik a digitális oktatásba való bekapcsolódáshoz hogy fejlesztő pedagógusok bevonásával segíthessenek a gyermekek bezártság alatt tovább halmozódó hátrányainak leküzdését

hogy nyáron intézményeik napközis táborokat szervezhessenek, ahol a járványügyi előírások betartása mellett is juthatnak a gyermekeknek felhőtlen percek, és kiscsoportos foglalkozásokon segíteni tudják a gyermekeket az iskolai lemaradások behozásában is.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója elmondta: bár a koronavírus miatt idén nem tudnak a korábbi évekhez hasonló nagyszabású szabadtéri gyermeknapi programokat szervezni, de

sztárok bevonásával egy különleges, online gyereknapi műsort készítenek, mellyel az intézményekben élő gyerekeket fogják meglepni.

A gyerekekért indított adománygyűjtésre hívja fel a figyelmet Iain Lindsay május 15-én indított akciója is, melyben ismert közéleti személyekből álló futóláncot indított, akikkel gyermeknapig teljesítik a Balatonkörnek megfelelő 221 km-t.

A diplomata vezetésével a korábbi években jótékonysági futócsapatot indított az Ökumenikus Segélyszervezet az NN Ultrabalatonon, mellyel a Felhőtlen gyermekkor kampány célkitűzéseire hívta fel a figyelmet.

Ahogy sok nagy tömegeket vonzó rendezvényt, úgy az NN Ultrabalatont is 2020 őszére halasztották a szervezők. Azonban, mivel Iain Lindsay októberre már elhagyja budapesti állomáshelyét, ezért úgy döntött, ha a Balaton-kerülés idén számára biztosan ki is marad, jótékonysági vállalását teljesíti: a verseny tervezett hétvégéjén lefutotta a 221 km rá eső 10 kilométeres részét, és Gyermeknapig, május 31-ig adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet rászoruló gyermekeket támogató „Kapaszkodó” programjának javára.

A közösségi médiában közzétett videófelhívásban több olyan, a Budapesten töltött évek alatt általa megismert közéleti személyt és hírességet is megszólított, akik maguk is lelkes futók. A nagykövet arra kérte őket, hogy segítsenek, hogy a „Ne csak szurkolj, segíts!” jelmondattal meghirdetett felhívása még a Gyermeknap előtt minél többekhez eljusson. A felkért futók között szerepel Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője, Varga Judit igazságügyi miniszter, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Kovács ’Koko’ István olimpiai bajnok ökölvívó, Bogdán Ádám válogatott labdarúgó, Mádai Vivien televíziós műsorvezető és Wolf Kati énekes is.

A Felhőtlen gyermekkor gyűjtéshez bárki tud csatlakozni: a www.segelyszervezet.hu oldalon bankkártya segítségével egyszerűen és biztonságosan lehet adományozni vagy átutalással a 11705008-20464565 számlaszámon lehet pénzadományt felajánlani – a közlemény rovatban a Felhőtlen gyermekkor jelzést kell feltüntetni.