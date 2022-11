– Éjjel-nappal képes vagyok focimeccseket nézni, minden bajnokság érdekel, természetesen a sportág legnagyobb eseménye, a világbajnokság is tévé elé fog szegezni, nagyon várom már a tornát! – árulta el Alex José de Paula. – Brazília már hetek óta lázban ég – otthon most van nyár, ami csak fokozza a hangulatot. Akárcsak minden brazil, én is úgy gondolom, hogy a lehető legjobb keretet hozta össze Tite szövetségi kapitány, jelenleg nincs ennél jobb csapat. Mindenki játszik, mindenki jó formában van, mindenki kulcsember a csapatában. Gólerős, klasszis csatáraink vannak, rendben van a védelem, a középpálya is stabil, és csapatként futballozunk. Ugyanakkor nem lesz könnyű dolgunk, mert az ellenfelek zöme védekezni, kontrázni fog ellenünk.

- Már a csoportunk is nagyon erős, hiszen a riválisok legjobbjai mind Európa topbajnokságaiban edződnek. Ráadásul, ha vb-t akarsz nyerni, akkor hét meccset kell lejátszanod nagyon rövid idő alatt – ez fizikálisan és mentálisan is megterhelő. De szerencsére tapasztalt csapatunk van. Ez a társaság képes lehet arra, hogy begyűjtse a hatodik brazil vb-diadalt! Argentína lehet a legnagyobb ellenfél – hozzánk hasonlóan roppant erős, ütőképes csapata van, ráadásul érezhetően egyben van a társaság. Európában most nem érzek olyan csapatot, amely stabilan jó futballra lenne képes – a franciáknál sok a hiányzó, a spanyoloknál generációváltás zajlik, a németek építkeznek. Brazíliának most jó esélye van vb-t nyerni – én leszek az egyik legnagyobb szurkolója a csapatnak!