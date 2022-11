– Szép emlék pályafutásom belga szakasza, akárcsak a holland, hiszen átlag 12–14 ezres nézőszámunk volt, folyamatosan telt ház előtt játszottunk, szerették a focit, de messze nem az a szint volt, amit Hollandiában átéltem – idézte fel Szekér István, aki jelenleg az Illés Akadémián tevékenykedik. – Olyanokkal játszhattam együtt, mint Tomáš Galásek, Sami Hyypiä vagy éppen Joonas Kolkka. Amikor Németalföldön szerepeltem, inkább a hollandok játszották a focit, a belgák erőből mentek előre, játékuk angol stílusjegyeket hordozott. Viszont az elmúlt közel 10 évben átváltottak egy olyan kombinatív, gyors játékrendszerre, amivel nagyot léptek a világelit felé. Ezt az eredményeik is bizonyítják, sőt, azt gondolom, hogy az utóbbi években mutatott teljesítményük jelentősen jobb, mint a hollandoké. Stabilabbnak érzem a belgákat a hollandoknál.

Kevin De Bruynék csoportját elnézve kétesélyes lehet, ki nyeri a kvartettet, viszont Szekér István szerint nem szabad leírni Kanadát és Marokkót sem, kiváltképp az észak-afrikaiakra lesz érdemes odafigyelni.

– Ha alaposabban górcső alá vesszük a holland bajnokságot, láthatjuk, hogy rengeteg olyan játékos van, aki marokkói felmenőkkel rendelkezik. Nem legyintenék rájuk, mert tudni kell, hogy technikás, gyors, erős focisták alkotják a keretüket. Hogy ki lehet az idei vb favoritja, esetleg melyik gárda okozhatja a legnagyobb meglepetést, Szekér István szerint megjósolhatatlan. – Őszintén szólva nem is merek tippelni – folytatta a Haladás egykori bekkje. – Az európai ligákban is láthatjuk, hogy a kisebb csapatok most már egyenrangú ellenfelei tudnak lenni a nagyoknak. Nem mondok konkrét tippet a vb-re vonatkozóan, mert egész egyszerűen nem tudok. De az biztos, hogy a tornán részt vevő legnagyobb futballnemzetek egyike sem veheti félvállról a nála hátrébb rangsorolt ellenfeleit, mert pillanatok alatt beleszaladhatnak egy pofonba. Azt nem mondom, hogy minden meccs háromesélyes lesz, de sok meccsen nüanszok dönthetnek majd egyik, vagy másik fél javára.