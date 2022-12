Az argentinok történetük hatodik vb-döntőjükre készülhetnek: 1978-ban és 1986-ban arany, 1930-ban, 1990-ben és 2014-ben ezüstérmet szereztek.

A Copa América-címvédő dél-amerikaiak történetük során ötödször játszottak elődöntőt világbajnokságon, és ötödször győztek.

A másik ágon, szerdán Marokkó és a vb-címvédő Franciaország csap össze. A bronzmérkőzést szombaton, a finálét vasárnap rendezik.



Elődöntő:

Argentína-Horvátország 3-0 (2-0)

--------------------------------

Luszail, 88 966 néző, v.: Daniele Orsato (olasz)

gólszerzők: Messi (34., 11-esből), Álvarez (39., 69.)

sárga lap: Romero (68.), Otamendi (71.) illetve Kovacic (32.), Livakovic (32.)



Horvátország:

-------------

Dominik Livakovic - Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa (Mislav Orsic, a szünetben) - Luka Modric (Lovro Majer, 81.), Marcelo Brozovic (Bruno Petkovic, 50.), Mateo Kovacic - Mario Pasalic (Nikola Vlasic, a szünetben), Andrej Kramaric (Marko Livaja, 72.), Ivan Perisic



Argentína:

----------

Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Juan Foyth, 86.), Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico - Rodrigo De Paul (Exequiel Palacios, 74.), Enzo Fernández, Leandro Paredes (Lisandro Martínez, 62.), Alexis Mac Allister (Ángel Correa, 86.) - Lionel Messi, Julian Álvarez (Paulo Dybala, 74.)



I. félidő:

----------

32-34. perc: Egy remek indítást követően Álvarez lépett ki egyedül a horvát védők között, Livakovic szabálytalanul állította meg, a megítélt büntetőt pedig Messi a bal felső sarokba bombázta (1-0).

39. perc: Egy horvát szöglet után Messi a félpálya közelében szöktette Álvarezt, aki a saját térfeléről indulva kétszer is passzolni akart, de szerencséjére egyszer sem sikerült: a horvát védőkről mindkétszer visszapattant a csatár elé a labda, amit aztán a kilépő Livakovic mellett öt és fél méterről a kapuba passzolt (2-0).



II. félidő:

-----------

69. perc: Messi indult meg a jobbszélen Gvardiol mellett, és miután kétszer meg is forgatta a védőt, az öt és feles oldaláról visszagurított, a középen érkező Álvarez pedig öt méterről a rövid sarokba passzolta a labdát (3-0).



Az argentinok a hollandok elleni negyeddöntős sikerhez képest két helyen változtattak a kezdőcsapatukon: a védelemben az eltiltott Marcos Acunát Nicolas Tagliafico helyettesítette, míg a védő Lisandro Martínez helyén a középpályás Leandro Paredes kapott lehetőséget. A horvátok ugyanazzal a tizenegy játékossal kezdtek, mint a brazilok ellen egy körrel korábban.

Messi már a kezdő sípszó pillanatában történelmet írt: most lépett pályára 25. alkalommal világbajnokságon, ezzel beállította Lothar Mätthaus rekordját.

A mérkőzés horvát mezőnyfölénnyel, de tapogatódzó játékkal kezdődött: a legutóbb ezüstérmes európai együttes próbálta ráerőltetni akaratát a 2014-es döntősre, de helyzetet nem tudott kialakítani. Enzo Fernandez lövésénél a kapusok közül Livakovicnak kellett először játékba avatkoznia, míg a túloldalon Kramaric megindulásai hordozták magukban a legtöbb veszélyt. A félidő hajrájában az argentinoknak két nagyszerű indítás elég volt, hogy megnyugtató előnybe kerüljenek: Álvarezt elsőre a tizenhatoson belül csak szabálytalanul tudták megállítani, másodszorra pedig úgy sem. Az első gólnál a büntetőt értékesítő Messi 11. vb-találatát szerezte, amivel argentin rekorderré vált.

Fordulás után is a horvátok próbáltak támadóan fellépni, de nagy helyzete ismét az argentinoknak akadt: Messi közeli lövésénél Livakovicnak kellett bravúrral hárítania. Ugyan egy óra elteltével Modricék eljutottak kisebb lehetőségig, egy újabb remek Messi-Álvarez összjáték végén az argentinok végleg eldöntötték az összecsapást. A horvátok a 73. percben jegyezhették fel az első kaput eltaláló lövésüket, az utolsó negyedórában pedig sokat cserélt, és elsősorban a szombati, illetve vasárnapi helyosztóra tartalékolt mindkét együttes.