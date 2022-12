Marokkó–Horvátország, szombat, 16.00.

A két csapat már összecsapott Katarban, az F csoport nyitómeccsén 0-0-ra végeztek a felek. A csoportot a marokkóiak nyerték meg.

– Mentális szempontból nehéz dolgunk lesz – nyilatkozta Walid Regragui, a marokkóiak szövetségi kapitánya. – Lehetőséget fogok adni olyanoknak is, akik nem játszottak, és megpróbáljuk megszerezni a harmadik helyet.

– Elmondtam a játékosaimnak, hogy felemelt fejjel kell folytatniuk, mert büszkék lehetnek arra, ahogyan eddig is minden tudásukat beleadták a meccseinkbe – mondta a horvát kapitány, Zlatko Dalic. – Nincs miért hibáztatni őket, gratulálnunk kell nekik mindazért, amit a vb-n tettek és fel kell készülnünk arra, hogy megharcoljunk a bronzéremért.

Argentína–Franciaország, vasárnap, 16.00.

A papírforma inkább a franciák mellett szól, de csak hajszálnyival esélyesebbek a gallok. A mérleg nyelvét a két klasszis, Mbappé és Messi jelentheti, persze mindkét csapatban akadnak rajtuk kívül még remek futballisták: a franciáknál Giroud, az argentinoknál például Álvarez. A franciák kiválóan pótolták a vb előtt megsérült Benzemát, Pogbát, Kantét, a dél-amerikai csapat erejéről sokat elmond, hogy di Mária és Dybala csak kispados.

A Haladás korábbi kiváló középpályása, Halmosi Zoltán 1967 és 1981 között 367 bajnokin viselte a zöld-fehér mez és 11 alkalommal a magyar válogatott szerelését is magára húzhatta – egy gólt szerzett. Halmosi a mai bronzmeccsen horvát-győzelmet vár, a vasárnapi döntőben viszont a franciáknak és az argentinoknak is egyforma esélyt ad.

– Kimondottan egyetlen válogatottnak sem drukkoltam a világbajnokságon, azt viszont sajnáltam, hogy a brazilok idő előtt búcsúztak, élveztem a játékukat – mondta Halmosi Zoltán. – Sajnáltam a portugálok és a spanyolok kiesését is, a németekét kevésbé, régóta nem az igazi a csapatuk. Örömteli, hogy Katarban is voltak meglepetéscsapatokJapán, Marokkó teljesítménye nagyon tetszett csakúgy, mint az USÁ-é. Kiegyenlítődött a világ futballja, valamennyi vb-résztvevő fizikálisan és taktikailag tökéletesen felkészített. Mondani sem kell, a mi időnkhöz képest rengeteget változott a játék. Valamennyi mérkőzést láttam, akadtak jobb és gyengébb találkozók is. Ha egyet kellene kiemelnem, akkor az a Marokkó–Portugália meccs, ami különösen tetszett. Gyönyörűek a stadionok, sok néző is van, az viszont számomra is furcsa, hogy nem nyáron rendezték meg a vb-t. Egyénileg a marokkói Nordin Amrabat, az argentin Julián Álvarez, a francia Kylian Mbappé és nem utolsósorban Antonio Griezmann futballja tetszett.

– Ami a bronzmeccset illeti, Marokkó nagyon kellemetlen ellenfél, jó csapat, de én a horvátoknak drukkolok, mégis szomszédos országról van szó – folytatta a korábbi legendás középpályás. – Másrészt Luka Modricnak ez az utolsó vb-je, örülnék, ha éremmel köszönhetne el. A döntőben a franciáknak szurkolok, ugyanakkor Lionel Messi is megérdemelné, hogy utolsó világbajnokságon aranyéremmel búcsúzzon. Jobbnak, erősebbnek érzem a franciát, hiába hiányoznak kulcsemberei, annyira erős a keretük, hogy két csapatot is képesek kiállítani. Nem tudnám megtippelni, ki nyer vasárnap, 50-50 százalék esélyt adok mindkét együttesnek.