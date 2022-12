Lapunk hagyományosan több ismert, elismert futballista, edző, sportvezető, játékvezető véleményét kikéri a labdarúgó világbajnokságok, Európa-bajnokságok alatt. A katari torna történéseit Schäfer András, Rácz Barnabás, Mészöly Géza, Halmosi Péter, Szekér István, Alex José de Paula, Guzmics Richárd, Hegedüs Péter, Markó Edina, Halmosi Zoltán, Artner Tamás, Somfalvi Csaba, Stieber Zoltán, Kovács „Joe” Zsolt, Doktorics Áron és Kereki Zoltán elemezte. És bizony többször is telitalálatnak bizonyult egy-egy megállapítás. Hegedűs Péter meglepetés-eredményeket várt az arab csapatoktól – Marokkó beváltotta jóslatát. Alex féltette Brazíliát Argentínától – az argentinok vb-t nyertek. Kovács Zsolt jó esélyt látott arra, hogy a lengyel Szymon Marciniak lesz a vb-döntő bírója – így is történt. Stieber Zoltán a németek korai búcsúja után is úgy vélte, hogy Hansi Flick marad a válogatott szövetségi kapitánya - a tréner "természetesen" folytatja munkát.