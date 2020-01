Friss hó hullott az osztrák sípályákra

Az elmúlt napokban ismét esett hó Ausztriá­ban, így nemcsak a szánkózó gyermekek örülhettek a téli csapadéknak, hanem a népszerű síparadicsomokban sportolók is.

Továbbra is a tiroli és karintiai hegyek viszik a prímet a hóvastagságot tekintve az ausztriai síterepeken: nem lehet panasz a hófödte pályák minőségére – már ami az időjárási hozadékot illeti. Annak ellenére, hogy voltak területek, ahol 30 cm vastag friss hóréteggel számolhatnak a síelők, akad jó pár terep, ahol négy centiméternyi vagy annál is kevesebb hó esett. Nemcsak a friss hó mennyiségében mutatkozik differencia, hanem a már felhalmozódott hó vastagságában is.

Míg a top háromban a hegyeken három méter feletti a hóréteg: a tiroli Kaunertalon 340 centiméter vastag havat mértek, Sölden-Ötztalon 311 centimétert, a Mölltal-gleccseren pedig 310 centimétert – pedig itt legutóbb január elején havazott.

Az ausztriai sípályák sereghajtói a hóréteget tekintve a karintiaiak: a Kötschach– Mauthenen és a Weissensee-n 20 centiméteres a hóréteg, a Bodentalon pedig mindössze 10 centimétert regisztráltak, idén pedig egyiken sem esett még hó, a Kötschach–Mauthe­nen december 2-án hullott utoljára téli csapadék.

A vasiak által kedvelt síterepek még a Pitztal-gleccser, ezt 285 centiméternyi hó borítja. A Dachsteinen kereken kétméternyi a hó átlagvastagsága. Az Obertauernen és a Sankt Jakobon egyaránt 180 centiméternyit regisztráltak a napokban. Kaprunban is jó körülmények várják a téli sport szerelmeseit: 170 centiméter vastag hótakaró borítja a hegyoldalt. A Feuerkogelen 120 centiméternyi a hóréteg, a Hochzillertalon 110, a Kitzbühelen 97, a Präbichlen 90 centiméter vastagon borítja hó a hegyet.