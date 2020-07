Július 1-jétől már nem lehet ingyenesen használni a szombathelyi parkolókat

Július 1-jétől ismét csak díjfizetéssel lehet használni a parkolókat. A kormány a járványhelyzet miatt hozta a díjmentességre vonatkozó rendeletet.

Fontos tudni, hogy a díjmentes időszak megszűnte után, a rendelet hatálybalépését megelőzően vásárolt övezeti parkolóbérletek érvényességi ideje a díjmentes időtartam hosszával automatikusan meghosszabbodik – erre is felhívta közleményében a figyelmet a Szova Nonprofit Zrt.

A járványhelyzet alatt a társaság területén lévő közforgalmú magánparkolók használatáért eddig is fizetni kellett. Így például a Kőszegi u. 32–42. számú ingatlanok mögött kialakított parkolóhelyek használata eddig is díjköteles volt. Mától azonban a közterületen lévő parkolók esetében is fizetni kell, így ha bármelyik díjövezetben megáll, ezt ne mulassza el!

A társaság parkolási csoportjának ügyfélszolgálati irodája egyébként már hétfőtől a megszokott nyitvatartási rend szerint tart nyitva.