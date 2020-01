Ködös, szürke napok jönnek

Ködös, hideg, borús idő várható a héten, és a levegő is rossz lesz. A hőmérsékleti átlagok az ilyenkor megszokottak szerint alakulnak.

Ezen a héten is csendes, nyugodt idő várható, de a napsütésből kevesebb lesz, mivel holnaptól köd telepedik a tájra, és még ónos szitálás is előfordulhat – tudtuk meg Pétervári Tibortól, az OMSZ szombathelyi észlelőjétől. Éppen a ködös-borongós időnek köszönhetően hideg is lesz, várhatóan a nappali órákban is nulla fok alatt marad a hőmérséklet, pozitív tartományba csak akkor kúszik a hőmérő higanyszála, amikor kisüt a nap.

A nyirkos időben – az úgynevezett hidegpárna alatt – ismét megnő a szálló por koncentrációja, növekszik a légszennyezettség. A múlt héten több városban is meghaladta a szálló por (PM10) légszennyezettségi szint­je a tájékoztatási küszöb­értéket (75 µg/m3), Vas megyében Szentgotthárd levegője volt egészségtelen.

Tavaly december második felében előfordult, hogy tíz fokkal is magasabb hőmérsékleteket mér­tek a sokévi átlagnál, a mostani szomorkás idő a hőmérsékletet tekintve megfelel az ilyenkor szokásosnak. De ez nem volt mindig így: 1987-ben ezen a napon Pakson -30.3, 2007-ben Fertőrákoson 17,8 °C fokot mértek.

Az OMSZ adatbázisa szerint az első tíz legmelegebb év közül nyolc az ezredforduló utáni évek közül került ki.